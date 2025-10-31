Por Beatriz Prieto | |

Tras 56 días de recorrido, 'Supervivientes All Stars 2025' vivió su gran final la noche del jueves 30 de octubre, con Jessica Bueno. Miri Pérez-Cabrero, Rubén Torres y Tony Spina como protagonistas. Una cita capitaneada por Jorge Javier Vázquez e intercalada con los reencuentros con los familiares y los juegos de la noche, que arrancó con la despedida del menos votado entre los nominados y concluyó con la proclamación de Torres como ganador de la edición.

Con Miri fuera de peligro en una primera votación, sus tres compañeros se enfrentaron a un televoto inaugural que se repartió en un 45,4%, un 28,9% y un 25,7%. La primera cifra llevó a Jessica a ser la primera salvada, noticia que celebró con gran alegría: "¡Gracias a todos, gracias por la oportunidad y por dejarme vivir esta experiencias hasta el final!". "Duele, obviamente. Y más sabiendo que uno de los dos acaba aquí. Felices de haber llegado hasta aquí, pero dolidos por no haber luchado esas últimas pruebas", declaró Torres, ante la posibilidad de quedar cuarto, antes de dejar claro que "hasta el día de hoy hemos disfrutado".

Torres, Jessica, Tony y Miri en el comienzo de la final de 'Supervivientes All Stars 2025'

"En caso de que me vaya contigo, me voy con un grande", confesó por su parte Tony, tras lo cual aseguró estar "orgulloso con el concurso que he hecho". "Vine a competir conmigo mismo, me he superado con creces, lo he dado todo y no me queda en el tintero. He sido real al 100%", añadió el italiano, antes de descubrir que era el cuarto clasificado con la salvación de su rival. Una sensación que reiteró en su despedida, donde manifestó su agradecimiento al programa: "Estoy muy contento de lo que he hecho. En su día no puede acabar el concurso por una lesión y tenía muchas ganas de volver, me he dejado la piel en todo".

Torres, junto a su novia, recibe el cheque como ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

Una votación final con sorpaso

Esa primera expulsión dio paso a, donde debían recolectar piezas con forma de pez en un recorrido que concluía formando un puzzle con ellas. Un reto que, mientras que Miri se clasificó al concluir el tiempo, al haber llegado a playa antes queque iniciaron maniatados en una jaula, para después desenterrar un saco con estacas que debían colocar a ciegas a modo de "escalera" y terminar encendiendo una antorcha en lo alto de una estructura.

Dicha carrera concluyó con la victoria de Torres, que evitó así medirse en un segundo televoto con Jessica, al contrario que Miri. "Estoy feliz, tranquila, porque pase lo que pase, lo he exprimido y sentido al mil por mil desde el día uno hasta hoy. Me siento orgullosa, pase lo que pase", declaró la sevillana, junto a una "muy nerviosa" Miri. "Estoy muy contenta porque, quede en el puesto que quede, estar en esta final es un premio a los valores que me han inculcado, al esfuerzo y a la libertad de expresión y de ser una misma", manifestó la barcelonesa, emocionada, antes de convertirse en la tercera clasificada con el apoyo del 48,8% de los votos, frente al 51,2% que cosechó Jessica.

La sevillana pasó así a vivir un duelo final contra Torres, que arrancó marcando un 52,9% y un 47,1%. "Me siento súper orgullosa de medirme con este crack, con este campeón de las pruebas, de la supervivencia y de todo. Es increíble, estar aquí con él es ganar ya", confesó Jessica, mientras que su rival señaló que "te subestimas demasiado, eres una luchadora". La diferencia entre sus porcentajes se fue reduciendo mientras ambos finalistas repasaban sus mejores momentos y recibían ánimos de sus seres queridos, hasta llegar incluso a un empate al 50%, hasta que finalmente hubo un sorpaso con un 48,6% y un 51,4%, gracias al cual Torres se proclamó ganador de la edición y obtuvo así el premio de 50.000 euros.