'Supervivientes All Stars 2025' corona a Miri última líder y deja al resto de finalistas en la palestra

'Supervivientes All Stars 2025' celebró su semifinal el martes 28 de octubre, donde el programa se despidió de Adara Molinero al perder su duelo con Rubén Torres. Con la madrileña fuera del concurso como quinta clasificada, el resto de concursantes, ya finalistas, disputaron un juego de líder que dejó a un superviviente inmune y a tres de ellos en manos de la audiencia, de cara a la gran final del jueves 30 de octubre que se celebrará desde Honduras, donde los finalistas estarán acompañados por uno de sus seres queridos.

En el último tramo de la semifinal, Torres, Jessica Bueno, Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina disputaron el último juego de líder de la edición con una tormenta acechando la zona. Los cuatro finalistas tuvieron que aguantar entonces el máximo tiempo posible en unas rampas situadas sobre el mar, sostenidos únicamente de las manos a las estacas situadas a ambos lados, a distintas alturas que debían ir bajando a medida que pasaba el tiempo.

Tony Spina, descalificado en el juego de líder de la semifinal de 'Supervivientes All Stars 2025' al incumplir las normas

Por desgracia, un resbalón bastó para que Jessica se cayera de la competición apenas superados los dos minutos de tiempo. Mientras, Torres cayó cerca de los doce minutos y medio, solo unos segundos después de que Laura Madrueño empezara a llamar la atención de Tony por "aguantarte con los codos en la estructura". "Tienes que estar como tus compañeros, por favor", instó la presentadora, dado que tanto Torres como Miri se sostenían solo con sus manos, mientras que el italiano usaba también la fuerza de sus antebrazos al apretar la rampa con ellos.

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars 2025', sorprendidos al descubrir la fecha de la final

"Te libras del primer televoto"

, que negó dichas acusaciones a pesar de que, como señaló la propia presentadora, "te estoy viendo desde aquí". Con Torres ya fuerza de juego, a pesar de que el italiano alejó por fin los antebrazos de la rampa, cometió un error que le costó el liderazgo. ", te lo hemos indicado en varias ocasiones, así que la organización me indica que", trasladó Madrueño, dado que el superviviente se aferró a la rampa, en lugar de a las últimas estacas.

De este modo, una exultante Miri cosechó su sexto liderazgo en la edición, momento en el que Jorge Javier Vázquez intervino desde el plató para hablar con los cuatro finalistas. "Escuchadme con muchísima atención, hay algo que debéis saber: ¡El jueves celebramos la gran final de 'Supervivientes All Stars'!", anunció el presentador, dejando boquiabiertos a los finalistas. Asimismo, el catalán proclamó que Miri, como última líder de la edición, "pasas directamente a disputar los juegos de la gran final y te libras del primer televoto", lo que desataba el llanto de la aludida y, al mismo tiempo, dejaba a sus tres compañeros nominados.