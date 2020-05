'Sálvame' desvela la fuente de Lydia Lozano en el caso Ylenia y ella rompe a llorar: "Ya he pagado mucho"

Veinticinco años después de que la hija de Albano y Romina Power desapareciese sin dejar rastro, 'Sálvame' sigue explotando el caso de Ylenia Carrisi a cuenta de Lydia Lozano. En 2005, la periodista defendió que la joven seguía con vida basándose en una fuente cuya identidad nunca llegó a desvelar. Lozano pidió entonces disculpas ante la demanda de Albano. El martes 26 de mayo se enfrentó a sus fantasmas del pasado cuando el equipo del programa de Telecinco desveló, al menos en parte, quién fue su famosa fuente.

Lydia Lozano, en 'Sálvame'

"Me parece una gran putada y no me lo merezco. No se ha hecho con ningún periodista en este país", reclamaba Lozano al borde del llanto. "Siempre remo a favor de obra, pero yo no voy a participar en esto ni en la grada ni allí. Yo me voy a mi casa. Y si queréis me echáis, pero no voy a participar de una vuelta al pasado. Que venga el informador, habláis con quien queráis pero yo no voy a reactivar una demanda", zanjó entre lágrimas y quitándose el micrófono.

Lozano no daba crédito con la amenaza del programa de sacar a la luz quién había sido su fuente hace ahora 15 años. "Ya me lo dijeron: 'Lydia, somos números'. Pero yo ya no, yo ya he pagado mucho. Creo que no os habéis portado bien conmigo", reclamaba a la dirección del programa. Haciendo caso omiso a los ruegos de Jorge Javier Vázquez y el resto sus compañeros, amagaba con abandonar el plató hecha un mar de lágrimas. "Yo me voy a mi casa. Y si queréis me echáis. No voy a participar de una vuelta al pasado. Solamente me quedo si no se sacan datos nuevos", advertía.

Sus peticiones cayeron en saco roto. Al final de 'Sálvame Tomate', Tino Torrubiano apareció para desvelar lo prometido. "La fuente no la conozco por el nombre, porque el nombre no me decía nada, pero esta fuente tenía su pareja que vivía en la República Dominicana, en Boca Chica, y era íntima amiga de la pareja de Ylenia. Esta persona asistía a fiesta a través de su amigo y conoció allí a Ylenia", explicó el fotógrafo.

Lydia Lozano desmiente esa versión

El equipo de 'Sálvame' arrojó más datos sobre la fuente de Lydia Lozano, lanzando el nombre de Ricardo Zucchi, amigo del supuesto novio de Ylenia Carrisi. "El italiano asegura haber visto a Ylenia Carrisi en más de 20 ocasiones en Santo Domingo. Según él, la primera vez que tuvo que vio a Ylenia fue en 1995. Ricardo comenzó a frecuentar la isla de Santo Domingo porque mantenía una relación con Luis Taveras, un teniente de policía dominicano. Este era y es el mejor amigo de Alexander Suero Álvares, dominicano y marido de Ylenia", afirmaba el escrito.

"Ricardo afirma no tener ninguna duda de que esa mujer, de 35 años, guapa, cuidadada, de llamativos ojos azules, es la hija desaparecida de Romina y Albano. En las ocasiones en las que ha podido verla, jamás hemos hablado de este tema, pero un día me dijo: 'Yo también soy italiana'. Yo le respondí: 'Lo sé'. Se produjo un silencio cómplice. A veces he escuchado a su marido llamarle 'Yli', y ella responde: 'No me vuelvas a llamar así'. Entre ellos se llamaban 'papi' y 'mami'", remataba el texto.

Con todo, Lozano desmintió por completo esa información. "Ese señor no es mi fuente. Os voy a decir que hablé con mil personas. Juro que que ese señor no es mi fuente", zanjó la colaboradora.