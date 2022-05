'Sálvame' dobla la voz de Marta Riesco para omitir por completo su existencia

Ante las polémicas que siguen girando en torno a Marta Riesco sobre la supuesta llamada que le realizó Rocío Carrasco, unidas a sus idas y venidas, 'Sálvame' tomó la tajante decisión de vetar a la periodista del programa. Además de prescindir de su imagen, este veto habría llegado hasta el punto de querer doblar su voz, según se ha podido apreciar en un vídeo.

Marta Riesco, en 'Ya son las ocho'

Durante la emisión del programa del 12 de mayo, el formato de La Fábrica de la Tele emitió unas imágenes de 'El programa de Ana Rosa' en la presentación del musical "The Rhythm of the Night" a la que Riesco acudió en calidad de reportera. En ella, habló con Anita y Laura Matamoros sobre el transcurso del concurso de su padre en 'Supervivientes 2022'.

Aunque en ningún momento se ve a la pareja de Antonio David Flores en dichas imágenes, sí que se logra percibir su voz intentando ser ocultada por debajo de otra. A pesar de que 'Sálvame' no se ha pronunciado al respecto, los seguidores del programa no dejaron escapar este detalle que compartieron y comentaron por redes sociales.

Que los de #yoveosálvame han doblado la voz de Marta Riesco para que no se la oiga, y la dobladora habla diciendo "escuchaa".



Me estoy meando ????????????



Tolerancia cero ????????#APOYOROCIO12M pic.twitter.com/QCHm436baU — Solera (@solera03) May 12, 2022

Múltiples vetos

'Sálvame' no ha sido el único programa que ha apartado de manera fulminante a la periodista. El 7 de mayo se hizo público que la productora Unicorn Content prescindiría de los servicios de Riesco como colaboradora de 'Ya son las ocho', 'Ya es mediodía' y 'El programa de Ana Rosa'. No obstante, la también cantante sigue ligada a la productora como redactora y reportera de sus espacios.