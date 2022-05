La historia de Marta Riesco como personaje clave en los formatos de Unicorn Content parece haber llegado a su fin. La productora en la que tanto se escudó en el pasado decidió prescindir de la periodista como colaboradora, apartándola de todos sus espacios. Es más, los diferentes formatos en los que tanto participaba han obviado por completo su polémica historia de amor con el todavía marido de Olga Moreno.

Joaquín Prat y Marta Riesco

La reportera, desde la Feria de Abril, se refirió a un contundente "as bajo la manga" que desmontaría por completo a Rocío Carrasco. Sin embargo, la andaluza tuvo que volver a comparecer frente a cámara para seguir demostrando su inocencia, mientras que los ataques no fueron sustentados con una sola prueba. La polémica generada en torno al asunto e incluso las constantes críticas desde 'Sálvame' motivaron la drástica decisión de apartarla de manera fulminante.

El miércoles 4 de mayo, Alessandro Lecquio avisaba a navegantes: "Tiene que mostrar el as oculto; si no lo hace, estaremos ante una segunda mentira". Una jornada después, aseguro que solicitaría cada día ese "as" desde los sofás de 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, el matinal de Telecinco no ha vuelto a mencionar en ninguna ocasión a Riesco. Es más, llegamos a ver a otra reportera en la Feria de Abril durante el viernes 5, pese a que era Marta se encontraba entre casetas.

Por otro lado, no podemos obviar esa "tensa reunión" que se tradujo en la vuelta de la periodista a la redacción para dejar de tratar un tema tan complejo como este. Recordemos también que Rocío Carrasco la acusó directamente de ser "el altavoz del Ser" e incluso sugerir que esta historia volvía a convertirse en un modo de ejercer "violencia vicaria" sobre ella.

Los minutos de televisión se acabaron

Mientras tanto, 'Ya son las ocho' ha dedicado su "Fresh noche" a otros asuntos ajenos a la intérprete de "No tengas miedo"; de hecho, tampoco ha vuelto a ocupar su silla junto a Verónica Dulanto. Entonces, ¿dónde está Marta Riesco? Ella misma sigue jugando al despiste en Instagram, dejando ver que nada ha cambiado en su vida diaria.

El mismo lunes 10 de mayo, Riesco compartía una historia a través de su perfil de Instagram, pisando una alfombra donde podía verse el logo de Unicorn Content. No obstante, resulta paradójico que la protagonista de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' pronunció una reflexión que ha dejado de ser una realidad a consecuencia de esas contradicciones constantes: "No ha tenido más minutos de televisión en toda su vida".