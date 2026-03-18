'La revuelta' se extiende en la noche de La 1 para cubrir el vacío de 'Al margen de todo'

Por Redacción |

La noche del jueves de La 1 se quedó huérfana tras la decisión de RTVE de cancelar 'Al margen de todo', su última apuesta destinada a la cuarta velada de la semana. El movimiento se produjo después de tres emisiones del formato presentado por Dani Rovira, que vio la luz el 26 de febrero siendo la cuarta opción al enganchar a un 10,1% del público. Posteriormente, encadenó un 7,7% y un lapidario 7,5% frente a 'Supervivientes' y 'Perdiendo el juicio', que este 19 de marzo se medirán a un rival inesperado.

Tras dejar en el aire durante varias jornadas qué contenido cubriría el espacio dejado por 'Al margen de todo', la corporación pública ha confirmado a través de su guía oficial de programación que 'La revuelta' se alargará para solventar esta coyuntura excepcional. Así pues, el programa de David Broncano no solo ocupará el access, como suele hacer, sino que también será la propuesta para el prime time y el late night.

David Broncano en 'La revuelta'

Según las parrillas, la nueva emisión de 'La revuelta' se extenderá entre las 21:45 y la 1:00, por lo que tendrá una duración mucho más extensa de lo habitual. Después, se emitirá de nuevo el programa que tuvo a Nathy Peluso como invitada principal entre la 1:00 y las 2:30. En lo que respecta a la entrega especial, RTVE ha confirmado que contará con la presencia del cineasta Pedro Almodóvar y del humorista Pablo Carbonell.

Dani Rovira en 'Al margen de todo'

La guinda de la semana

Durante su paso por el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid,, que llegará a los cines un día después, el 20 de marzo. Este ejercicio de autoficción cuenta en su elenco con Bárbara Lennie

La aparición de un "invitado estelar", como califica RTVE a Almodóvar, pretende ser un golpe de efecto de 'La revuelta', que ha arrancado la semana con la visita de Luis Zahera y M-Clan el lunes 16 y de Rosana el martes 17. Además, el formato nocturno tendrá la oportunidad de dejar brillar aún más a sus invitados al gozar de una extensión mucho mayor de lo normal, así que podremos ver una versión inusual del programa de La 1.