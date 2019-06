Showtime emitirá 'On Becoming A God In Central Florida' tras recibir luz verde en YouTube

La plataforma YouTube Premium ha anunciado varios estrenos de ficción en los últimos meses, pero uno de ellos ya no va a emitirse en el novedoso canal de streaming. La serie 'On Becoming A God In Central Florida' ha caído finalmente en manos de Showtime, cadena de pago que se encargará de emitir la primera temporada de la ficción protagonizada por Kirsten Dunst ('Fargo').

Kirsten Dunst

'On Becoming A God In Central Florida' contará con nueve episodios, y se trata de una serie creada por Robert Funke, producida por la propia actriz protagonista, a través de TriStar Television. Además, el nuevo proyecto pertenece a Sony y Smokehouse Pictures, la popular compañía del actor y director George Clooney. La serie ya fue promocionada el año pasado por la propia plataforma YouTube, pero la empresa propiedad de Google no ha llegado a un acuerdo con Sony TV. No obstante, según el portal Deadline, fuentes cercanas a la empresa confirman que se han esforzado en encontrar una nueva casa para la serie de la que se sienten orgullosos.

Se estrena en verano

El próximo 25 de agosto empezarán a ver la luz los 9 episodios de la serie de Showtime. La ficción narra una historia ubicada en Orlando en la década de los 90, y se centra en una empleada de un parque acuático (Dunst) que se suma a las filas de Founder American Merchandise, un negocio piramidal que tiene como fin alcanzar el sueño americano, lo que no intuye es que paradójicamente eso le llevará a la ruina. En el reparto también destacan otros actores y actrices como Mel Rodriguez ('The Last Man on Earth'), Ted Levine ('Monk'), Théodore Pellerin ("Identidad borrada") y Beth Ditto.

El presidente de Entretenimiento de Showtime, Gary Levine, ha reconocido que la serie les atrajo "de inmediato, es una historia elegante y subversiva de empoderamiento femenino, con una Kirsten Dunst como nunca antes la habíamos visto". Es curioso que originalmente 'On Becoming A God In Central Florida' estaba en desarrollo para AMC, antes de obtener luz verde por parte de YouTube, aunque finalmente se verá a través del canal por cable Showtime.