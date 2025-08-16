FormulaTV
DICE ADIÓS

Sirún Demirjián deja el 'Telediario Matinal' de TVE después de seis años: "Ha sido un placer acompañarles"

El viernes 15 de agosto fue su último programa como presentadora y se desconoce cuál será su próximo destino.

Sirún Demirjián deja el 'Telediario Matinal' de TVE después de seis años: "Ha sido un placer acompañarles"
©RTVE
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 16 Agosto 2025 13:04 (hace 11 horas) | Última actualización: Sábado 16 Agosto 2025 20:12 (hace 4 horas)

Después de 6 años al frente del 'Telediario matinal', Sirún Demirjián deja el programa en manos de su ya compañero habitual Álex Barreiro y Lorena Baeza, excolaboradora de 'Al rojo vivo'. La presentadora se despidió tras la emisión del viernes 15 de agosto con unas bonitas palabras de despedida para su audiencia y un gesto cómplice con su compañero.

"Así cerramos el 'Telediario Matinal' de hoy y cerramos también una etapa. Muchas gracias por todos estos años, ha sido un placer acompañarles cada mañana. Y gracias también a todos los que han formado y forman parte de este extraordinario equipo", declaraba la periodista con la voz entrecortada.

Sirún Demirjián y Álex Barreiro presentando el &#39;Telediario matinal&#39;

Sirún Demirjián y Álex Barreiro presentando el 'Telediario matinal'

"Les dejamos ahora también con otro maravilloso equipo, el de 'La hora de La 1'. Tras este paso a plató de la presentadora, Álex Barreiro compartía un gesto de cariño con su compañera, agarrándole la mano de manera afectuosa por su despedida. Ambos se separan como pareja de presentadores tras trabajar juntos desde el año 2021.

La despedida de Sirún Demirjián forma parte de una renovación en las caras de los informativos que RTVE presentó hace aproximadamente un mes. De cara a la nueva temporada televisiva, además de la incorporación de Lorena Baeza, Marc Sala y Lourdes Maldonado se unirán como pareja de presentadores del 'Telediario fin de semana'; mientras que Alejandra Herranz se mantendrá en el 'Telediario 1' y Pepa Bueno regresará al 'Telediario 2', tras la marcha de Marta Carazo.

Lorena Baeza, nueva presentadora del &#39;Telediario matinal&#39;, junto a su compañero Álex Barreiro

Lorena Baeza, nueva presentadora del 'Telediario matinal', junto a su compañero Álex Barreiro

La trayectoria de Lorena Baeza

Lorena Baeza recoge el testigo de Sirún Demirjián como presentadora del 'Telediario Matinal'. La periodista cuenta con experiencia tanto en otras cadenas y medios, como en Televisión Española. Además de colaborar en 'Al rojo vivo', también estuvo trabajando para Newtral y El País. Finalmente dio su paso TVE con 'La hora de La 1', donde ha estado ejerciendo como reportera.

