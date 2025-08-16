Programa relacionado
Telediario matinal
2012 - Act
España
Informativos
Popularidad: #46 de 2.114
- 9
- 7
"Así cerramos el 'Telediario Matinal' de hoy y cerramos también una etapa. Muchas gracias por todos estos años, ha sido un placer acompañarles cada mañana. Y gracias también a todos los que han formado y forman parte de este extraordinario equipo", declaraba la periodista con la voz entrecortada.
Sirún Demirjián y Álex Barreiro presentando el 'Telediario matinal'
"Les dejamos ahora también con otro maravilloso equipo, el de 'La hora de La 1'. Tras este paso a plató de la presentadora, Álex Barreiro compartía un gesto de cariño con su compañera, agarrándole la mano de manera afectuosa por su despedida. Ambos se separan como pareja de presentadores tras trabajar juntos desde el año 2021.
La despedida de Sirún Demirjián forma parte de una renovación en las caras de los informativos que RTVE presentó hace aproximadamente un mes. De cara a la nueva temporada televisiva, además de la incorporación de Lorena Baeza, Marc Sala y Lourdes Maldonado se unirán como pareja de presentadores del 'Telediario fin de semana'; mientras que Alejandra Herranz se mantendrá en el 'Telediario 1' y Pepa Bueno regresará al 'Telediario 2', tras la marcha de Marta Carazo.
Lorena Baeza, nueva presentadora del 'Telediario matinal', junto a su compañero Álex Barreiro
La trayectoria de Lorena Baeza
Lorena Baeza recoge el testigo de Sirún Demirjián como presentadora del 'Telediario Matinal'. La periodista cuenta con experiencia tanto en otras cadenas y medios, como en Televisión Española. Además de colaborar en 'Al rojo vivo', también estuvo trabajando para Newtral y El País. Finalmente dio su paso TVE con 'La hora de La 1', donde ha estado ejerciendo como reportera.