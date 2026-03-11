Sonsoles Ónega propone a Samantha Vallejo-Nágera hacer una sección de cocina en 'Y ahora, Sonsoles'

Por Sergio Navarro |

Después de temporadas y temporadas, y contando con todas y cada una de sus versiones desde el arranque del formato en España, Samantha Vallejo-Nágera anunció hace poco su salida como jurado de 'MasterChef', no estando ya en la edición 14 de anónimos que está a punto de estrenar Televisión Española. Es en la pública también donde se sigue emitiendo 'DecoMasters', donde participó como concursante pero es un programa que ya lleva un tiempo grabado.

Desde su salida de este formato, la chef se está dejando ver en programas de Atresmedia. El primero fue en febrero yéndose a divertir a 'El hormiguero' y en la tarde del 10 de marzo se ha sentado en el sofá de 'Y ahora, Sonsoles'. En este formato, concedió una extensa entrevista que arrancó con un repaso a su vida y su trayectoria, recordando la relación que tuvo con su padre separándose de la familia y cómo está muy unida a sus dos hermanos, Colate y otro "desconocido, menos social y más intelectual", y desvelando que la cocina apareció en su vida por casualidad y es cuando se da cuenta de que eso es lo que le gusta.

Samantha Vallejo-Nágera, durante su entrevista en 'Y ahora, Sonsoles'

La salida de 'MasterChef'

Sonsoles Ónega sacó a continuación el tema de su salida de 'MasterChef', a lo que Vallejo-Nágera matizaba que para ella su principal trabajo siempre ha sido el catering, donde cuenta con 60 empleados, además de 200 camareros extra. "Cuando estás en la tele, la gente no te toma en serio. A mí me gusta, pero por otro lado, a veces es un arma de doble filo, porque eres más popular, pero a lo mejor tu empresa... Y esta es una de las causas por las que yo dejé de estar en 'MasterChef', porque creo que hay que centrarse en mi empresa, que es la que me ha dado mi vida".

Sonsoles Ónega entrevista a Samantha Vallejo-Nágera, en 'Y ahora, Sonsoles'

La propuesta de colaborar

"Soy Samantha la del catering, decía la chef, recalcando que quiere seguir centrada en su empresa tras años y años dedicada al talent de cocina. La presentadora quiso saber si eso significaba que abandonaba el mundo de la televisión, pero tuvo una respuesta clara: "¡Nooo! Yo quiero seguir haciendo tele, me encanta la tele".

Sin embargo, añadía que "en 'MasterChef' he estado 13 años, es un formato precioso, lo he pasado fenomenal pero quiero hacer cosas nuevas. Yo soy de catering y eso es cambio. Cambio, cambio, cambio, cambio. Yo soy camaleónica total, yo no puedo ser la misma todo el tiempo". Con esto, Ónega le preguntaba qué le gustaría hacer y lanzó una pregunta clara: "¿Quieres hacer una sección de cocina aquí?". Aunque Samantha empezó sin una respuesta clara diciendo "yo quiero hacer tele, quiero pasármelo bien, y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer", remató su frase añadiendo: "Hablamos de la sección luego, claro. Y cocino platos fáciles".