David Broncano confiesa en 'La revuelta' que ha descubierto el pañal de adultos: "He meado"

Por Fidel Conejero |

David Broncano acostumbra a protagonizar momentos surrealistas y sin filtros en 'La revuelta', pero este lunes fue todavía un paso más allá. El presentador de La 1 arrancó la entrevista con las actrices de 'Se tiene que morir mucha gente' (Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr) y su creadora Victoria Martín confesando que no se encontraba nada bien tras haber pasado una noche especialmente complicada.

Según explicó el propio Broncano, sufrió un fuerte problema intestinal del que ni siquiera tenía claro el origen exacto. "Podría ser una intoxicación o una gastroenteritis", comentó, asegurando además que nunca había vivido algo parecido con tanta intensidad. "Llevo sin comer un día y medio", reconoció ante el público.

El comunicador relató entonces algunos de los momentos más duros de la noche entre risas y gestos de incredulidad por parte de las invitadas. "Hubo doble chorro, incluso me mareé", confesó sin ningún filtro. "Fui al baño, me medio desmayé y me quedé tumbado abrazado al váter".

💩 🤢 Broncano ha tenido que tirar de la legendaria técnica del doble chorro.



Un saludo al farmcéutico que hoy ha atendido a Broncano y le ha pedido un pañal. #LaRevuelta pic.twitter.com/NMTTVZIiNr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 25, 2026

David Broncano: "Creo que los voy a usar todos los días"

Sin embargo, lo más sorprendente llegó cuando explicó cómo afrontó el viaje para volver a Madrid al día siguiente para grabar el programa. "Esta mañana las compuertas todavía no se habían cerrado y, como tenía que coger un avión y estaba fuera de Madrid, fui a la farmacia a por suero y descubrí algo mejor: el pañal de adultos", soltó provocando las carcajadas del público.

Broncano continuó describiendo el producto con total naturalidad: "Antes se ve que era muy aparatoso pero han mejorado la técnica y es como un calzoncillo. Me dieron un paquete de diez y creo que los voy a usar todos los días". Además, aseguró que llevó el pañal durante todo el trayecto por el aeropuerto y el avión.

Fue entonces cuando Anna Castillo le preguntó directamente si había llegado a utilizarlo realmente. "¿Y te has hecho caca?", quiso saber la actriz. La respuesta de Broncano terminó de desatar las risas en el plató: "No, pero me he meado". La actriz Laura Weissmahr tampoco dejó pasar la ocasión y remató la escena advirtiéndole entre bromas: "Ten cuidado, que luego te acostumbras".