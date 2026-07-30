Llegan las primeras quejas a Perfumerías De la Reina en 'Sueños de libertad'

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, cierra la semana este viernes 31 de julio con una entrega en la que los problemas vuelven a golpear a Perfumerías De la Reina. Mientras algunos personajes intentan reparar los errores del pasado, otros deben afrontar las primeras consecuencias de decisiones que empiezan a pasar factura.

Uno de los grandes protagonistas del episodio será Tasio (José Milán). Después de las tensiones vividas en los últimos días, trata de recuperar la confianza de los De la Reina y busca su perdón, consciente de que la situación ha deteriorado aún más su relación con la familia.

Al mismo tiempo, los cambios introducidos en los perfumes empiezan a dejarse notar. Las primeras reacciones de los clientes no tardan en llegar, encendiendo las alarmas en la empresa y alimentando la preocupación por el futuro de la nueva formulación.

Tasio y Marta, frente a Damián en 'Sueños de libertad'

Marisol mira hacia adelante mientras Paula toma una decisión

Tras los duros momentos vividos recientemente, Marisol (Laura Rozalén) intenta recuperar poco a poco la serenidad. La joven agradece a Damián (Nancho Novo) que le salvara la vida, protagonizando una escena especialmente emotiva que refuerza el vínculo entre ambos.

Mientras tanto, Claudia (Isabel Moreno) toma una importante decisión en el terreno profesional y decide darle una oportunidad a Paula (Marina Orta) como vendedora, abriéndole una nueva etapa dentro de la empresa.

Por otro lado, Begoña (Natalia Sánchez) anima a Andrés (Dani Tatay) a seguir luchando por Valentina (Ana Carlota Fernández), convencida de que todavía hay margen para que la relación entre ambos avance.

Además, Paula también toma una determinación respecto a su vida personal y marca distancias con Tasio, añadiendo un nuevo obstáculo a una relación que ha estado marcada por las dudas y los altibajos.