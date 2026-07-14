'Sueños de libertad': Nieves sorprende a Pablo con una inesperada propuesta sobre Marisol

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus principales tramas con un episodio marcado por las sospechas, las confesiones involuntarias y una decisión que podría cambiar el futuro de una de las familias de la colonia. Mientras varios personajes comienzan a atar cabos sobre la situación de Marisol, Nieves da un paso inesperado que deja completamente desconcertado a Pablo.

Uno de los grandes momentos del capítulo llegará precisamente de la mano del matrimonio Salazar. Después de las últimas complicaciones provocadas por la llegada de Marisol (Laura Rozalén) y su embarazo, Nieves (Itziar Atienza) sorprende a Pablo (Fernando Andina) con una propuesta relacionada con el futuro de la joven. La conversación marcará un importante punto de inflexión para ambos y volverá a demostrar que ninguno de los dos está dispuesto a permanecer impasible ante la situación.

Al mismo tiempo, la presencia de Marisol empieza a despertar sospechas en la colonia. Damián (Nancho Novo) y Digna (Ana Fernández) comienzan a sospechar que la joven podría estar embarazada, una intuición que amenaza con complicar todavía más una historia que ya ha puesto en jaque la estabilidad de varias familias.

Nieves y Begoña en una escena de 'Sueños de libertad'

Gabriel descubre un secreto y Beatriz teme ser descubierta

Por otro lado, Gabriel (Oriol Tarrasón) recibe una información que no esperaba. Después de una conversación con Don Agustín (Daniel Albaladejo), el sacerdote se va de la lengua y revela sin querer un asunto relacionado con Tasio (José Milán) y Paula (Marina Orta), una indiscreción que podría traer nuevas consecuencias para el hijo de Damián.

Mientras tanto, Paula continúa encontrando dificultades para integrarse en su nuevo puesto de trabajo. Claudia (Isabel Moreno) decide relegarla al almacén, una decisión que vuelve a evidenciar que la convivencia entre ambas dista mucho de ser sencilla.

En paralelo, Eduardo sigue sin encontrar el momento adecuado para sincerarse con Roque. A pesar de todo lo ocurrido en las últimas semanas, prefiere mantenerse en el anonimato, incapaz todavía de afrontar una conversación que podría cambiar su vida para siempre.

Además, Beatriz (Xenia Tostado) empieza a inquietarse. Después de las maniobras que ha llevado a cabo contra Begoña (Natalia Sánchez), teme que sus acciones despierten sospechas, consciente de que cualquier error podría hacer que su estrategia se viniera abajo.