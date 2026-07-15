'Sueños de libertad': Tasio se enfrenta a Damián por el futuro de La Industrial

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando las tensiones que rodean el futuro de La Industrial con un episodio en el que las diferencias entre padre e hijo vuelven a salir a la superficie. Mientras Damián apuesta por una nueva estrategia para impulsar la empresa, Tasio se muestra totalmente contrario a sus planes, abriendo un nuevo conflicto familiar que amenaza con ir a más.

Uno de los grandes focos del capítulo estará precisamente en el futuro de La Industrial. Convencido de que la empresa necesita evolucionar para mantenerse competitiva, Damián (Nancho Novo) plantea una nueva idea para su desarrollo. Sin embargo, la iniciativa no convence en absoluto a Tasio (José Milán), que considera que el proyecto supone un riesgo excesivo para la compañía. Las discrepancias entre ambos volverán a poner de manifiesto sus diferentes formas de entender el negocio.

El desacuerdo no será el único frente abierto para Tasio. Más adelante, protagonizará un nuevo enfrentamiento con Andrés (Dani Tatay), al que reprochará que se entrometa en los asuntos relacionados con La Industrial, aumentando todavía más la tensión entre los dos.

Eduardo se encuentra con su hijo Roque en 'Sueños de libertad'

Eduardo decide dar un importante paso con Roque

Mientras tanto, Eduardo (Alberto Lozano afronta un momento especialmente significativo. Después de muchas dudas sobre cómo acercarse a Roque (Gonzalo Hermoso), decide presentarse ante él, aunque lo hace manteniendo en secreto su verdadera identidad. El encuentro supondrá un nuevo avance en una de las tramas familiares más delicadas de las últimas semanas.

Por otro lado, Gabriel (Oriol Tarrasón) abre un nuevo frente dentro de Perfumerías De la Reina. El empresario carga contra Fina (Alba Brunet) por un asunto relacionado con el Departamento de Publicidad, provocando una nueva situación de tensión dentro de la empresa.

Además, Tasio vuelve a intentar acercarse a Carmen (Candela Cruz). Sin perder la esperanza de recuperar su matrimonio, entrega a Claudia (Isabel Moreno) una nueva carta para que se la haga llegar, insistiendo una vez más en reabrir el diálogo con su esposa.

En paralelo, Mabel (Dèlia Brufau) ve frustrados sus planes de futuro cuando Salva (Carlos Troya) enfría sus ilusiones sobre el curso de decoración de interiores, una conversación que obligará a la joven a replantearse sus expectativas.