Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, despide la semana con un capítulo marcado por una dolorosa pérdida, tensiones familiares y las consecuencias que empiezan a tener algunos rumores dentro de la colonia. Mientras unos personajes intentan reconstruir sus relaciones, otros deberán afrontar acontecimientos que cambiarán por completo su situación personal.

Uno de los momentos más impactantes del episodio llegará alrededor de Eduardo. Después de haber recuperado el contacto con parte de su familia durante las últimas semanas, recibe una noticia que lo deja completamente devastado. El duro golpe marcará un antes y un después para el chófer de los De la Reina, que tendrá que afrontar una pérdida especialmente dolorosa.

Mientras tanto, los rumores que desde hace días circulan sobre Begoña (Natalia Sánchez) y Eduardo continúan extendiéndose por la colonia. Lo que comenzó como simples habladurías acaba teniendo consecuencias inesperadas y termina afectando a Julia.

Gabriel y Begoña en una escena de 'Sueños de libertad'

La relación entre Pablo y Salva da un importante paso adelante

Por otro lado, Mabel (Dèlia Brufau) decide acudir a una comida familiar acompañada de Salva (Carlos Troya). La decisión supone un momento importante para la pareja y propicia un acercamiento inesperado entre el cantinero y Pablo (Fernando Andina). Después de los continuos desencuentros vividos durante los últimos meses, ambos intentan dejar atrás sus diferencias, abriendo la puerta a una relación mucho más cordial.

Además, Claudia (Isabel Moreno) continúa intentando aclarar sus sentimientos. Tras el acercamiento con Miguel (Marco H. Medina) y la cita que ambos compartieron recientemente, la joven sigue sin tener claro qué siente realmente por él, una situación que añade nuevas dudas a una de las historias sentimentales con mayor recorrido de la serie.

Mientras tanto, Paula (Marina Orta) vuelve a situarse en el centro de otra de las tramas del episodio. Después de los últimos acontecimientos, Claudia decide marcar distancias con ella, dejando claras cuáles son las normas que está dispuesta a aceptar a partir de ahora.