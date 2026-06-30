Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa desarrollando algunas de sus principales tramas con un capítulo marcado por las consecuencias de los secretos, las tensiones sentimentales y las dudas que siguen rodeando la muerte de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio). Mientras algunos personajes intentan recomponer sus relaciones, otros se enfrentan a decisiones que podrían cambiar su futuro más inmediato.

Uno de los grandes focos del episodio estará en Marta y Fina. Después de descubrir que su pareja le ocultó una importante llamada, Fina (Alba Brunet) decide enfrentarse a Marta (Marta Belmonte), dando lugar a una conversación cargada de reproches que vuelve a poner a prueba una relación que parecía haber recuperado cierta estabilidad. La confianza entre ambas vuelve a quedar en entredicho en uno de los momentos más tensos del capítulo.

Mientras tanto, la investigación en torno a la muerte de Brossard continúa avanzando. Félix mantiene una conversación con Gabriel (Oriol Tarrasón) sobre el repentino fallecimiento del empresario francés, un encuentro que añade más incertidumbre a una trama que sigue condicionando el futuro de Perfumerías De la Reina.

Pablo y Nieves charlan con Mabel en 'Sueños de libertad'

Andrés y Begoña intentan dejar atrás sus problemas personales

Por otro lado, Andrés (Dani Tatay) no se resigna a perder a Valentina (Ana Carlota Fernández). Después de la ruptura entre ambos, intenta acercarse de nuevo a ella, aunque tendrá que comprobar si todavía existe margen para recuperar una relación que atraviesa uno de sus momentos más delicados.

En paralelo, Manuela (Pepa Aniorte) también decide intervenir en la vida sentimental de otra pareja. Convencida de que Miguel (Marco H. Medina) y Claudia (Isabel Moreno) podrían tener una oportunidad juntos, anima a la joven a darle una oportunidad, después de los pasos que ambos han dado durante las últimas semanas.

Además, Begoña (Natalia Sánchez) sigue intentando poner fin a los rumores que circulan sobre ella y Eduardo. Cansada de una situación que no deja de perjudicarla, acude a Don Agustín (Daniel Albaladejo) para pedirle ayuda con la esperanza de frenar los comentarios que se han extendido por la colonia.

Por último, Marta también protagoniza otro momento de tensión cuando decide enfrentarse a Tasio (José Milán), en una nueva muestra de que las diferencias entre ambos siguen muy presentes y continúan afectando a la convivencia entre los personajes.