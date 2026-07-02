'Sueños de libertad': Hugo Brossard decide el futuro de Perfumerías De la Reina

Por Fidel Conejero |

'Sueños de libertad', la serie diaria de Antena 3, continúa avanzando en sus principales tramas con un capítulo marcado por importantes decisiones empresariales, nuevos conflictos familiares y una cita que no sale como estaba prevista. Mientras los habitantes de la colonia esperan conocer el desenlace del futuro de Perfumerías De la Reina, varios personajes afrontan momentos que podrían cambiar el rumbo de sus vidas.

Uno de los momentos más importantes del episodio llegará alrededor de la fábrica. Después de semanas de incertidumbre tras la muerte de Antoine Brossard (Gabriel Ignacio) y las negociaciones para evitar el traslado de la producción a Marruecos, Cloe (Antea Rodríguez) comunica la decisión definitiva de su hijo Hugo sobre el futuro de Perfumerías De la Reina. El anuncio pone fin a una de las grandes incógnitas de las últimas semanas y marcará el rumbo de la empresa a partir de ahora.

Mientras tanto, Gabriel (Oriol Tarrasón) también mueve ficha. Cansado de la situación que se ha generado a raíz de los rumores que relacionan Eduardo con Begoña (Natalia Sánchez), realiza una inesperada petición a Damián (Nancho Novo), una decisión que podría tener importantes consecuencias dentro de la colonia.

Gabriel y Paula, junto con Juanito en una escena de 'Sueños de libertad'

Los planes de Salva se complican de forma inesperada

Por otro lado, Salva (Carlos Troya) recibe un duro revés en sus planes de futuro. Después de intentar dar un paso adelante con su proyecto profesional, un inesperado contratiempo frustra sus aspiraciones, obligándolo a replantearse cuál será su próximo movimiento.

Además, Miguel (Marco H. Medina) y Claudia (Isabel Moreno) viven un momento muy esperado. Tras reconocer sus sentimientos y decidir darse una oportunidad, ambos disfrutan de una cita que, sin embargo, no transcurre como habían imaginado. Una serie de imprevistos marcará un encuentro que mezcla momentos de complicidad con otros mucho más accidentados.

En paralelo, Julia empieza a percibir que algo no marcha bien entre sus padres. La niña detecta la tensión que existe entre ambos, reflejando que los conflictos familiares ya no pasan desapercibidos para los más pequeños de la casa.

Por último, Tasio (José Milán) intenta dejar atrás los desencuentros vividos en los últimos días. Consciente de que algunas de sus decisiones han provocado nuevas tensiones, decide disculparse con Marta (Marta Belmonte) en un intento por rebajar el conflicto entre ambos.