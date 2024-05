Por Mario de Hipólito de Sande |

En la gala de 'Supervivientes' del jueves 30 de mayo, quedó en el aire quién sería el aspirante que volvería a la aventura para ocupar el hueco de Ángel Cristo Jr.. A pesar de que Jorge Javier Vázquez dio la orden de cerrar las votaciones, no se desveló si sería Kiko Jiménez o Blanca Manchón el que seguiría concursando. "Cerramos la votación exprés y conectamos con ellos para comunicárselo", comentó el presentador para segundos más tarde contradecirse, tras escuchar otras indicaciones por el pinganillo: "¿No conectamos con ellos? Me han dicho que no conectamos con ellos. Pues no conectamos con ellos".

Kiko Jiménez y Laura Madrueño en 'Supervivientes'

Sin embargo, según ha informado Mediaset,. Esa noche también recibirán visita tanto Marieta Díaz , de su madre, como Rubén Torres , de su hermano. Por otro lado,

El hecho de que se haya alargado la comunicación de la decisión del expulsado hasta el domingo no quiere decir que se pueda seguir votando. La decisión ya está tomada desde el momento en el que Vázquez pronunció: "Cerramos la votación exprés". Por lo que uno de los supervivientes sigue aislado en Honduras estando ya fuera del concurso, sin saberlo.

Una dura gala para Kiko Jiménez

Tras ser el expulsado de la noche frente a Aurah Ruiz y a Marieta, Kiko Jiménez tuvo que abandonar la palapa entre lágrimas, dejando a la de 'La isla de las tentaciones' completamente destrozada. Este varapalo dejó muy desanimado al novio de Sofía Suescun, que acostumbrado a hacer bromas y reírse, se mostró callado y enfadado. Ni siquiera los comentarios de Jorge Javier Vázquez consiguieron animarle. "Venga, dime qué hago aquí. ¿Cuál es el siguiente paso?", insistió Jiménez, desconcertado al enterarse de que aún tenía una oportunidad del volver a concursar.