'Supervivientes 2024' alcanzó su décimo tercera gala semanal con Jorge Javier Vázquez el jueves 30 de mayo, con Kiko Jiménez, Aurah Ruiz y Marieta Díaz aún nominados tras la salvación de Gorka Ibarguren con la mitad de los votos. De los tres, Kiko fue finalmente tuvo que despedirse de sus compañeros, momento en el que Marieta se derrumbaba al verse en el concurso sin su mayor apoyo, dado que desconocía que el andaluz tendría una segunda oportunidad al enfrentarse en una votación exprés con Blanca Manchón para recuperar su puesto.

Kiko y Aurah consuelan a Marieta tras la salvación de la canaria en la gala 13 de 'Supervivientes 2024'

Los tres nominados consiguieronantes de que se llevara a cabo la ceremonia de salvación. En ella, Aurah recibió la buena noticia de que continuaba una semana más en el reality, lo que, su inseparable compañero. Una situación que se dio justo después de quedefendiendo su concurso, tras tres meses sin verlas, y que propició que la valenciana se derrumbara por completo durante la publicidad, antes de llegar a la palapa:

"Eres mi ganador y tienes que llegar a la final, mi madre me está esperando en casa", añadió Marieta, ante los intentos de consuelo de su compañero. Finalmente, el andaluz se convirtió en el expulsado por la audiencia, lo que desató de nuevo el llanto de la valenciana mientras Kiko la abrazaba. "No estás sola, van a estar contigo y yo te voy a estar apoyando fuera", trató de animarla el superviviente, para después asegurar que "lo estás haciendo de lujo, te mereces estar tú aquí, yo ya he estado". Asimismo, Kiko afirmó de su compañera que "te mereces ganar, sigue así como lo estás haciendo, eres un ejemplo de superación. Continúa fuerte".

Una votación sin resolver

"Gracias por todo, te quiero, gracias por darme la vida aquí, Kiko. Te lo juro, has sido mi hermano, vales millones", dedicó Marieta, agradecida con el andaluz "por cuidarme", para después bromear entre lágrimas con el hecho de que antes "te odiaba". Ambos se separaron por fin, momento en el que Kiko se dirigió al resto de sus compañeros antes de abandonar la palapa, consciente de que era "un privilegiado" por haber repetido la experiencia: "Yo soy un jugón, pero el juego para mí ha terminado y os quiero a todos".

Además, el expulsado declaró de Marieta que "ha sido de lo mejor que me llevo, haber conocido a alguien tan pura y haber vivido esta experiencia con ella" antes de poner rumbo sin saberlo a la playa donde se encontraba Blanca. Ambos protagonizaron entonces una votación exprés que decidiría cuál de ellos recuperaba su plaza a raíz de la expulsión disciplinaria de Ángel Cristo Jr.. No obstante, el resultado quedó en el aire puesto que, lejos de darlo a conocer antes de que concluyera la gala, la organización pareció cambiar de estrategia y posponer el anuncio tras un reencuentro en el que Kiko se mostró especialmente molesto.