Susanna Griso se cuela por sorpresa en 'El programa de Ana Rosa' por Rocío Carrasco

Este viernes 31 de enero, los dos principales magacines de nuestra pequeña pantalla han vivido un surrealista e inesperado crossover. Sí, hablamos de 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco y 'Espejo público' de Antena 3. Un equipo de cada programa ha acudido a la rueda de prensa del musical "Que no daría yo por ser Rocío Jurado" en el que se está implicada Rocío Carrasco. La hija de la conocida tonadillera ha estado presente en el acto y obviamente la expectación era máxima desde el primer minuto ya que hacía años que esta no había querido comparecer ante los medios. Pues bien, el contar con ella en directo para mostrar en directo sus primeras palabras ha llevado a un divertido momento que rápidamente ha sido comentado en redes sociales.

Conexión en 'El programa de Ana Rosa' con Rocío Carrasco

Carrasco ha explicado para todos los medios presentes allí, incluidos los espacios de Telecinco y Antena 3 que estaban emitiendo en directo en ese momento, que organizar este musical "no ha sido nada difícil (...) ha sido algo muy gratificante, muy divertido". La hija de Rocío Carrasco ha afirmado que la factoría responsable del mismo Proamagna "nos lo ha puesto muy fácil" y no ha dudado en hablar después del museo en Chipiona en homenaje a su madre que está a punto de abrir, tras años de disputas y muchos enfrentamientos con parte de la familia Mohedano.

"Yo siempre he estado en pro, siempre he remado a favor, pese a todo (...) lo que quería solventar eran una serie de cosas que creía que estaba en la obligación de hacer (...) no quería someter el nombre de Rocío Jurado a determinadas cosas (...) una vez el equipo de gobierno ha cambiado, todo se ha puesto bien, todo está correcto y ahora todo eso está solventado. Mi intención siempre ha sido que se hiciese", ha afirmado Rocío Carrasco, respondiendo así a las preguntas de varios reporteros que se encontraban allí desplazados para hablar con esta.

La respuesta de Joaquín Prat

Ha sido entonces cuando se ha producido el divertido y surrealista momento. Una reportera de 'Espejo público' le ha dicho a Carrasco que "Susanna Griso te quiere saludar" y le ha puesto en su oreja el pinganillo para que ambas pudiesen hablar directamente. Precisamente, Rocío Carrasco entonces ha preguntado: "Susanna, ¿dónde estás? ¿Cuál es la cámara de Susanna?". En ese momento, en el magacín de Telecinco se han percatado del saludo, del momento y de lo que se estaba viviendo y por ello, entre risas, Joaquín Prat no ha dudado en mandar un cariñoso a su compañera y contrincante de franja: "¡Un saludo, Susanna!".