Por Julia Almazán Romero |

La tarde en ' Fiesta ' avanzaba medianamente tranquila hasta que, Terelu Campos , presentadora de este tramo del programa,durante la interpretación de una de las canciones favoritas de su madre, la recordada María Teresa Campos

Mercedes Durán y Guillermo Martín fueron los encargados de poner voz a varios éxitos de Rocío Dúrcal. Comenzaron por la conocida canción de 'La gata bajo la lluvia' y tanto los colaboradores como la propia presentadora les acompañaron en una bonita interpretación de este tema de los ochenta. Posteriormente, sonó el primer acorde de una canción muy especial para Terelu Campos.

Terelu Campos rompe a llorar al escuchar la canción de Rocío Dúrcal 'Amor eterno' en directo en 'Fiesta'

Bastaron los primeros segundos de 'Amor eterno' para que la presentadora rompiera a llorar. La cantante se acercó a ella para mostrarle su cariño, mientras seguía interpretando con gran sentimiento la balada. "Esta canción era muy importante para mi madre, tanto que fue la que elegimos para su funeral. Es muy emocionante y muy duro para mí escucharla", confesó después, visiblemente afectada.

El recuerdo llevó a la mayor de las Campos a rememorar la despedida de su progenitora, fallecida el 5 de septiembre de 2023 a los 82 años. Una pérdida que marcó profundamente a la familia y que sigue presente en cada aniversario. "Vosotros habéis perdido a una de las más grandes profesionales de este país, pero nosotras hemos perdido a nuestra madre", declaraban entonces Terelu y su hermana, Carmen Borrego.

Terelu Campos no puede evitar recordar a su madre María Teresa Campos mientras presenta su sección 'Aires de fiesta'

Un aniversario cargado de recuerdos

A menos de un mes de cumplirse el segundo aniversario de la muerte de María Teresa Campos, la memoria de la comunicadora sigue muy viva entre sus hijas y sus nietos como Alejandra Rubio y José María Almoguera. La veterana periodista marcó un antes y un después en la televisión española, liderando programas como 'Día a día' o '¡Qué tiempo tan feliz!'. Todo esto la llevó a convertirse en una de las figuras clave del periodismo y el entretenimiento durante más de cinco décadas.