'Todo es mentira' vuelve a estar inmerso en la polémica tras la revelación de la experiencia de Jesús Manuel Pérez Triana a través de las redes sociales. El analista denunció desde su perfil de Twitter el trato que recibió por parte de la productora, describiendo el suceso como "la experiencia más absurda" que ha tenido con un medio de comunicación.

Jesús Manuel Pérez, invitado de 'Todo en Mentira'

El autor comienza a relatar los hechos dejando claro que, al contrario de lo que piensa la gente, las intervenciones televisivas no son remuneradas: "Le regalas tu tiempo a un medio de comunicación a cambio de nada". También, lanzó su primer dardo quejándose de aquellos canales que no avisan cuando, al final, no vas a entrar en directo por haber un "acontecimiento de mayor impacto" o de los que dejan a sus invitados esperando durante horas para una llamada de "cinco minutos".

La verdad es que mi impresión personal es que los periodistas no se enteran de nada. Te preparas una intervención con notas y repasas los últimos datos. Y siempre te sorprenden con preguntas desde el ángulo más absurdo. O se fijan en los detalles más irrelevantes. — Jesús Manuel Pérez Triana ???? (@jpereztriana) February 28, 2022

Refiriéndose al programa de Mediaset, cuenta que, en primer lugar, le preguntaron sobre su experiencia en los medios y le pidieron el enlace de alguna entrevista que hubiera realizado. A pesar de verlo como un sinsentido debido a la existencia de internet, buscó dicha información apenas sin éxito, por lo que intentó convencerles de que le buscasen en los diferentes plataformas donde quedaba constancia de sus intervenciones. Finalmente, quedaron en que podría estar presente en el espacio.

También le dije "si lo que te preocupa es si tengo soltura hablando" pues búscame en Youtube. Que me han hecho un montón de entrevistas en varios canales. Al fina, quedamos que sí saldría. Y aquí empezó la fiesta. — Jesús Manuel Pérez Triana ???? (@jpereztriana) February 28, 2022

Cuando comenzaron a trabajar juntos, comenzó el verdadero conflicto. La productora habría querido llevar el control de las preguntas y respuestas, obligándole a modificar algunas de ellas para que coincidiesen con las de Onda Cero: "Lo mejor fue cuando me pidió que cambiara una respuesta para que yo dijera que los milicianos prorrusos separatistas del Donbass habían lanzado 'ataques provocativos' porque eso era lo que decía no sé qué medio. Es la primera vez que desde un medio me piden que diga las cosas de cierta manera cuando yo no sé quién fue el primero en empezar los disparos", sentenció.

La batalla del PP le deja sin hueco en 'TEM'

El invitado recuerda que su primer desplante llegó después de hacer varias llamadas. Debido a la guerra abierta del Partido Popular (PP), le comunicaron que se habían quedado sin tiempo para su intervención. Al principio, no le dio mucha importancia, pero, al día siguiente, ocurrió algo similar y ni siquiera le avisaron: "Almorzaba con alguien en la otra punta de Madrid y salí pitando con la lengua fuera para llegar a casa, montar el tinglado y esperar la llamada para salir. Y nada, pasaron los minutos y ni un triste WhatsApp para decir 'lo siento, no quedó tiempo'".

Me pareció muy desconsiderado después de todo el tiempo perdido y las molestias. Pero de toda la experiencia me quedé sorprendido de que por primera vez en mi vida desde un medio me hicieran repasar una y otra vez las respuestas y que me pidieran que introdujera una frase. — Jesús Manuel Pérez Triana ???? (@jpereztriana) February 28, 2022

Una periodista del programa volvió a contactar con él. Su respuesta fue un audio desahogándose mientras narraba todo lo sucedido. Ella le dijo que no volverían a molestarle, Pérez bloqueó el contacto y se olvidó del asunto. Tiempo después, le llamó otro compañero y le colgó. A continuación, le mandó un mensaje: "Le he mandado un WhatsApp diciéndole que su compañera me había dicho que no me volverían a molestar y me vuelven a llamar. ¿No os coordináis?". Finalmente, el periodista se disculpó y Jesús Manuel zanjó la conversación bloqueándole y dejando claro que no volverá al programa de Risto Mejide.