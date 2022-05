Las emociones vuelven a estar a flor de piel en el prime time de Telecinco. Toñi Moreno se pone al frente de 'Déjate querer', siendo testigo de historias de vida que no pueden dejar indiferente a nadie. Mediaset España confía de nuevo en la periodista para atraer al mayor número posible de espectadores a las pantallas de Telecinco en la noche de los viernes. De hecho, saluda por primera vez a los espectadores el 6 de mayo a las 22:00h, con muchas vivencias que narrar.

Su presentadora ha hablado con FormulaTV para contarnos cómo ha afrontado este nuevo reto y si el espacio de Bulldog TV es uno de los formatos de su vida. Además, nos cuenta por qué 'Mujeres y hombres y viceversa' fue todo un aprendizaje para ella. Moreno también avisa a navegantes: la emotividad estará presente en cada entrega, el público de plató podrá ser protagonista y habrá muchísimo sentido del humor.

¡La cadena ha vuelto a confiar en ti para capitanear el prime time de los viernes con 'Déjate querer'!

Espero no fallar a Telecinco y espero que la apuesta sea certera. ¡Mucha responsabilidad!

Tu empatía y simpatía le vienen como anillo al dedo a este programa...

El formato estaba antes que yo; pero, si me dijeras "defíneme el programa", yo te diría que es el que hubiese pensado para mí. Estoy emocionada, es un programa donde se cuentan historias brutales de gente que confía en la tele para que su vida cambie y yo soy ese puente o esa mediadora que intenta ayudar para que esa persona cuando vuelva a su casa diga: "Me alegra haber contado mi vida, haber ido a la tele... Mi vida ha cambiado desde que di ese paso". Es un espacio para las emociones, un programa donde yo soy un poco ese cirujano que tiene que mantener la cabeza fría para operar. [Risas] ¡Yo quiero ser útil para la gente que venga y, la verdad, es un programa de muchísima emotividad! Nos reímos mucho también. Tenemos mucho sentido del humor, pero hay mucha emotividad.

Si el caso te puede y tú lloras más que el protagonista, no eres útil

Estamos más que acostumbrados a ver a esa Toñi espontánea que no duda en llorar, emocionarse, saltar...

Te diré que estoy trabajándome lo contrario. Desde que tuve a la niña, soy Barbie Llorona, lloro por todo. Veo un anuncio y lloro. El productor me cogió y me dijo: "Si el caso te puede y tú lloras más que el protagonista, no eres útil". [Risas] Pero bueno, la emoción está, es imposible no implicarse. ¡Yo estoy implicada hasta el tuétano! Te vuelvo a poner el mismo ejemplo del cirujano... Yo estoy con mi pasión, con todo. Tengo que tener ese punto de que no me pueda la emoción porque, entonces, dejo de ser útil a lo que queremos conseguir realmente: que la gente cambie la vida y ese muro desaparezca. Haciendo referencia a "El muro del presente", es una barrera que divide el presente de esa persona o que impide que esa persona avance. Mi objetivo es que ese muro se destruya.

¡Pero si "Toñi Moreno" y "emocionada" son sinónimos!

Yo no puedo dejar de ser yo, quiero decir... [Risas] Yo soy yo y me vas a ver más yo que nunca. Si es verdad que tengo un punto de contención en el programa porque mi papel es ayudar y ser mediadora; coger la vida de esas personas y ayudarlas a que consigan su objetivo. Entonces, tengo que ser un pelín más fría. Bueno, no es la palabra... Necesito dar un paso atrás para ver el problema y empatizar con las dos versiones de la historia, entender las dos situaciones para buscar un punto de encuentro. O sea, yo mi papel lo definiría como mediadora.

Claro, te refieres a ver la situación con un poco más de perspectiva...

Eso es, mira, ¡tú hablas mejor que yo!

Cuéntanos, Toñi. ¿Cómo va a ser la escaleta del programa y qué diferencias hay con 'Volverte a ver'?

Va a haber muchos momentos de risa, vamos a salir al exterior. Hay doscientas personas en el público y, cualquiera que venga, va a poder llevarse la sorpresa de su vida sin saberlo. Hay muchos elementos que diferencian los dos anteriores programas. Yo era bastante consumidora de 'Volverte a ver' y 'Hay una carta para ti', pero, al final, tenemos un elemento común: contar historias. Historias que no te puedes creer que sean ciertas... Hay algunos que tienen unas vidas que dices: "¡Madre mía!". Ni una telenovela . Yo hay veces que me quedo estupefacta. La realidad supera completamente a la ficción. Al final, no dejan de ser historias que te llegan al corazón, donde todos nos podemos ver representados en algún momento

Da gusto ver a una persona que se entrega tanto en cada formato y, de hecho, las redes se vuelcan siempre contigo...

Bueno... No siempre, eh. ¡En 'Secret Story' me han dado bastante caña! Ya se me ha quitado a mí la tontería de decir: "Uy, qué bien". No, no, me han dado caña de España. [Risas] Yo tengo las espaldas bastante anchas, ya me entiendes. Soy muy activa en las redes y eso tiene una parte muy positiva que es estar en contacto con la gente. También tiene una parte negativa que es aguantar. Yo, cuando hay un insulto, es directamente bloquear, denunciar... Bueno, denunciar no he denunciado nunca; pero ya no me afecta. Cuando la crítica es positiva, ¡y la gente sabe mucho de tele!, yo aprendo mucho. Creo que es una maravilla, cuando empecé en esto no había redes y, ahora, voy allí cuando acabo un programa.

Para mí, Mediaset es como un barco o un equipo de fútbol

Las redes pedían constantemente un programa para ti. De hecho, cuando saliste de 'MyHyV', no hubo un formato fijo a nivel nacional... Sin embargo, Telecinco lleva un tiempo tirando de la figura de Toñi Moreno...

¿Sabes lo que pasa? Yo tengo un sentido del equipo bastante incrustado. Para mí, Mediaset es como un barco o un equipo de fútbol. Ha habido veces donde mi jefe decidía que yo jugase como delantero, y he estado encantada, pero otras he estado en el banquillo. Y yo lo que he hecho es no dejar de entrenar para, cuando me volviera a sacar a jugar, estar en forma. Además, hay veces que, ante las decisiones del jefe, dices tú: "¡Es que yo quiero jugar, pero no me saca!" Y, bueno, es que tu perteneces a ese equipo donde está Messi, Ronaldo... Chica, pues cúrratelo y ya te llegará el momento. Este año estoy recogiendo los frutos. Estoy encantada de todo lo que me está pasando

Toñi, hay algo que tú tienes y que muy poca gente es capaz de hacer. Has lidiado con tronistas, entrevistaste a Ortega Cano, volviste al formato que prácticamente creaste, analizaste el Caso Wanninkhof... Son palos muy diferentes, pero el espectador nunca se siente desubicado contigo...

Hijo, de verdad... Te estoy escuchando y, de verdad te lo digo. Te como. Yo creo que es un piropazo lo que me acabas de decir. Mira, yo no sé cuál es la clave. Siempre digo que una lección para mí fue lo de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Una lección de vida. Yo llegué llorando porque era feliz en 'Viva la vida' y decía: "¡Dios mío! Si yo soy muy cateta en mi forma de querer, yo soy de un amor para toda la vida... ¡Yo no voy a saber lidiar con estos niños! Me acuerdo que subí y le dije a Paolo Vasile: "¡No te voy a servir ahí!". Sin embargo, él supo ver en mí lo que yo no supe ver. Entonces entré y, cuando me sustituyó Jesús Vázquez, me fui llorando porque no me quería ir. Entré con la actitud de aprender...

En cada proyecto que me meto, intento aprender y que sea como si empezara

Yo, si me atributo una virtud, es esa. ¡Mira! En 'Déjate querer' todo es nuevo. Me decía Ángelo el otro día: "¡Todavía no hemos visto a la Toñi de 'Déjate querer'!" Entonces, entro y tengo que centrarme en la historia, matar por estas personas que vienen a abrirse por completo. ¡Coño! Que tú vayas a la tele a contar que no conoces a tu padre... ¡No hay nada más privado ni más doloroso que eso! Esa persona te lo confía, te lo da. Y hay que hacerlo con todo el respeto del mundo. En cada proyecto que me meto, intento aprender y que sea como si empezara.

Efectivamente, de hecho, cuando la gente piensa en ti, te identifica con proyectos muy humanos como 'Gente Maravillosa'... Por cierto, ¿le verías futuro en Mediaset España?

Bueno, es que 'Gente Maravillosa' es un formato maravilloso. Vuelves a creer en el ser humano. Cuando pones la tele y todo es malo, este programa demuestra lo contrario. Yo estoy encantada de la vida, encantada. Y, claro, me encantaría verlo en Mediaset, pero eso lo tienen que decidir los jefes. ¡Pero que estamos encantados! Para mí, Canal Sur es mi escuela. Todo lo que sé, es gracias a que Canal Sur me ha dejado equivocarme, hacer muchísimas cosas. ¡Ay, acaba de llegar la gran estrella de la televisión Terelu Campos. [Risas]

¿Cómo es entremezclar personajes anónimos con rostros conocidos para el gran público?

Mira, en el primer programa, entrevisto a Nacho Palau y María del Monte, que es amiga mía. Hemos sacado una parte de ella que nadie conoce. Es un formato que te permite ahondar en la parte más humana de los personajes. Bueno, cuando tú veas la entrevista de Nacho, que ese señor no ha hablado nunca, y tú veas quién viene a darle el ramo de flores para desearle suerte en la aventura de 'Supervivientes'... ¡Esa foto va a salir en todos los lados! Ya lo verás.

Dicho todo esto, muchísima suerte, Toñi, y disfruta con Terelu.

¡Muchísimas gracias a ti!