Por Sergio Navarro |

'Top Chef: dulces y famosos' acaba de comenzar sus grabaciones con su equipo ya al completo. RTVE repite en gran medida la fórmula de su 'Bake Off España' con la misma presentadora y contando con dos de los tres miembros del jurado. Así, Paula Vázquez será la conductora del talent de repostería y el jurado estará compuesto por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross. Este último sería la novedad, en sustitución de Damián Betular.

Además, tras la marcha de Antonio Resines por motivos personales, TVE confirma la unión de Luis Merlo al casting de concursantes. El actor, miembro de la emblemática saga artística Merlo–Larrañaga, cuenta con una amplia trayectoria en la interpretación. Además, volverá a coincidir con Eva Isanta en un proyecto más, amigos desde que fueron Mauri y Bea en 'Aquí no hay quien viva'.

Cartel de todos los concursantes de 'Top Chef: Dulces y famosos'

Luis Merlo y Eva Isanta también estarán acompañados de Belén Esteban, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández. Producido por RTVE en colaboración con Boxfish, 'Top Chef: dulces y famosos' mostrará las habilidades de los participantes con la repostería a la hora de superar diversos desafíos culinarios, que abarcan desde los postres más clásicos a los más vanguardistas y creativos.

La presentadora y el jurado más dulce

Paula Vázquez,, cuenta con una sólida trayectoria en televisión y al frente de grandes formatos de entretenimiento. Su incorporación a 'Top Chef: dulces y famosos' promete un programa dinámico, cercano y lleno de emoción. Junto a ella, tres jueces de reconocido prestigio que valorarán el sabor, la técnica y la presentación de cada una de las creaciones de los concursantes.

El prestigioso chef Paco Roncero, galardonado con dos estrellas Michelin y reconocido por su innovación en la cocina española, aportará, con su experiencia y creatividad, un enfoque técnico y vanguardista y guiará a los participantes hacia la excelencia.

Paula Vázquez, Eva Arguiñano y Paco Roncero, en 'Bake Off'

Eva Arguiñano es la cara y la sonrisa de los dulces en televisión. Gran repostera, de familia de cocineros, Eva es cercanía, empatía y enseñanza. Con su buen hacer, enseñará los secretos de la cocina dulce que lleva descubriendo en su larga trayectoria como jefa de repostería.

El reconocido pastelero argentino Osvaldo Gross, maestro internacional y figura televisiva, completa el jurado del nuevo formato. Su experiencia y rigor técnico garantizarán evaluaciones precisas aportando un plus al nivel creativo de los concursantes y convirtiendo el programa en un referente de la pastelería televisiva.

Adaptación de un éxito internacional

'Top Chef: dulces y famosos' es la versión española del programa culinario de éxito internacional 'Top Chef VIP Just Desserts', estrenado en Bravo en 2006, ganador de dos premios Emmy® y producido por Magical Elves Productions. En sus 22 temporadas ha recibido a más de 100 chefs con estrellas y ha viajado por todo el mundo con exitosas versiones en Canadá, Francia, Oriente Medio, México, Italia o Sudáfrica.

El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, una división de Universal Studio Group y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha y una amplia gama de spin-offs: 'Top Chef VIP', que ha tenido tres temporadas en Chile y cuatro temporadas de su versión en español en Telemundo; 'Top Chef Junior' en Panamá; y ahora 'Top Chef VIP: Just Desserts' en España, tras el éxito de las versiones de anónimos en Suecia y Tailandia.