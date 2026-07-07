Por Fidel Conejero |

Con la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial 2026, una de las grandes incógnitas de la semana era conocer qué harían las cadenas rivales con su programación del viernes 10 de julio. Todas las miradas apuntaban especialmente a Antena 3, que tenía previsto ofrecer la segunda semifinal de 'Tu cara me suena', una de las pocas galas en directo de la temporada y uno de los formatos más potentes de la televisión.

Finalmente, no habrá cambios. Ha sido el propio Tinet Rubira, director de Gestmusic y responsable del programa, quien ha confirmado a través de sus redes sociales que la semifinal se emitirá tal y como estaba prevista y mantendrá su condición de directo, descartando así cualquier aplazamiento o cambio de fecha provocado por el encuentro entre España y Bélgica.

La decisión supone una importante apuesta por parte de Antena 3. 'Tu cara me suena' se ha consolidado como el gran formato de la noche de los viernes, moviéndose las últimas semanas entre el 17% y el 19% de cuota de pantalla y superando con facilidad el millón de seguidores. Unos registros que han permitido al talent imponerse con claridad al resto de ofertas durante toda la temporada.

Tenemos SEMI FINAL en directo https://t.co/4cU9HxsYfJ — Tinet Rubira (@tinetr) July 7, 2026

La gran incógnita será el horario de comienzo

Aunque la emisión de la semifinal en directo está confirmada, todavía queda una duda por resolver. El encuentro entre España y Bélgica comenzará a las 21:00 horas y, si se resuelve dentro de los 90 minutos reglamentarios, finalizará alrededor de las 23:00 horas. En ese escenario, Antena 3 optará por retrasar ligeramente el inicio de la gala para evitar coincidir con el tramo decisivo del partido.

El problema llegaría en caso de prórroga o tanda de penaltis. En ese supuesto, el choque se prolongaría más allá de las 23:30 horas, obligando a la cadena a decidir entre mantener el horario previsto o retrasar aún más el comienzo de una semifinal que decidirá qué concursantes acompañarán a J Kbello en la gran final de esta edición.

Todo ello convierte al próximo viernes en una de las noches televisivas más interesantes del verano. Mientras La 1 buscará batir récord anual de espectadores con el posible pase de España a las semifinales del Mundial 2026, Antena 3 pondrá a prueba la fortaleza de uno de sus formatos estrella, que hasta ahora ha demostrado ser prácticamente imbatible en la noche de los viernes.

Primera semifinal de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena

Así será la segunda semifinal de 'Tu cara me suena'

La gala del viernes tampoco será una noche cualquiera para los concursantes. J Kbello, ya clasificado para la final tras imponerse en la primera semifinal, actuará fuera de concurso. El cantante se meterá en la piel de Slimane, representante de Francia en Eurovisión 2024, aunque su actuación no influirá en la clasificación.

El resto de participantes, en cambio, se jugarán el pase a la gran final. Además de convencer al jurado, también deberán conquistar al público desde casa, que volverá a tener un papel decisivo en la elección de los nuevos finalistas.

Uno de los momentos más esperados de la noche será el de Paula Koops, que contará con un Training VIP de Ana Torroja para preparar su imitación de Mecano. También pasarán por el escenario Aníbal Gómez, convertido en Radiohead; Jesulín de Ubrique, que interpretará a Manolo Tena; Soledad Giménez, que se pondrá en la piel de P!nk; y Martín Savi, que rendirá homenaje a Camilo Sesto.

Completarán la gala Cristina Castaño, con una imitación de Paloma San Basilio; Leonor Lavado, que se transformará en Melody; y María Parrado, encargada de dar vida a Pastora Soler en una semifinal que decidirá quiénes acompañarán a J Kbello en la gran final de la temporada.