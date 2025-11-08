FormulaTV
Conectar

SE SINCERA

Víctor Sandoval explica por qué rechazó 'No somos nadie': "No me siento cómodo"

El colaborador ha detallado las razones por las que ha separado su camino del de sus excompañeros.

Víctor Sandoval explica por qué rechazó 'No somos nadie': "No me siento cómodo"
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 8 Noviembre 2025 14:25 (hace 4 horas)

Programa relacionado

No somos nadie

No somos nadie

No somos nadie

2025 - Act

España

Entretenimiento Corazón Magazine

Popularidad: #77 de 2.161

'No somos nadie' inició en el mes de septiembre con muchas incógnitas alrededor sobre sus colaboradores y nuevas incorporaciones. Además del rechazo de Lydia Lozano y Chelo García-Cortés al proyecto, los espectadores también tenían dudas sobre qué había pasado con Kiko Hernández y Víctor Sandoval, otros de los rostros más habituales del universo 'Sálvame'.

Por esto, el colaborador y exconcursante de 'Bake Off: Famosos al horno' aprovechaba su visita al podcast 'Zona Rainpod' para repasar su trayectoria televisiva, hablando sobre el fallido proyecto de 'La familia de la tele' y contando los motivos por los que decidió no formar parte de 'No somos nadie', el formato de La Osa Producciones en Ten y Canal Quickie.

Víctor Sandoval durante la presentación de &#39;La familia de la tele&#39;
Víctor Sandoval durante la presentación de 'La familia de la tele'
Vídeos FormulaTV

"En 'La familia de la tele' vi que no se me exprimió. Yo fui con muchísima ilusión y me sentí no un 0 a la izquierda, sino un -1. Si la gente con la que estoy no apuesta por mí y no me apoya en un proyecto nuevo, porque igual que se me apoyó en 'Ni que fuéramos Shhh' dándome las salidas a la calle, haciendo personajes y tal en la primera etapa, que se jode todo por la discusión con Marta Riesco... Entonces yo ya lo veo de otra manera y no quiero ni acercarme", comentaba.

"Con todo y con eso yo vuelvo después de 'Bake Off', estuve un par de días, vi que todo seguía igual y ya no volví más. Se me llama para 'La familia de la tele', vuelvo y yo pienso que voy a hacer actualidad y no corazón y en la actualidad voy a poder hacer mi esencia en temas como la ciencia, microplásticos, consumo responsable, cosas divertidas. Cosas que a mí me aporten y yo pueda lucirme", añadía.

Víctor Sandoval en &#39;Ni que fuéramos Shhh&#39;
Víctor Sandoval en 'Ni que fuéramos Shhh'

La conclusión de Víctor Sandoval

Finalmente, Víctor Sandoval concluía con el motivo definitivo de su ausencia en 'No somos nadie': "Yo veo que no me satisface lo que estoy haciendo y cuando eso termina a mí se me llama para ir a 'No somos nadie' y lo que se me ofrece es lo mismo (...) Yo me llevo muy bien con todo el mundo, lo que pasa es que otra cosa es continuar una carrera laboral. Yo no tengo nada que ver con determinadas personas porque no tienen mi currículum. Ni mejor ni peor, es otra carrera diferente. Nuestros caminos han convergido, pero yo no me siento cómodo haciendo eso. Yo no estoy para discutir con nadie, yo quiero entretener".

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Noticias relacionadas

Vídeos relacionados

Famosos relacionados

Top Series

Listas