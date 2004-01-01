Atresplayer anuncia la fecha del 'Meet the Queens' de la sexta edición de 'Drag Race España'

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La cuenta atrás para la sexta edición de 'Drag Race España' ya ha comenzado. Atresplayer ha lanzado el primer avance del esperado 'Meet the Queens', la presentación oficial de las nuevas concursantes que competirán por convertirse en la próxima superestrella drag del formato.

El especial se estrenará el próximo 6 de septiembre a las 20:00 horas en la plataforma de Atresmedia y servirá para conocer por primera vez a las reinas de la nueva edición. Una temporada que volverá a contar con Supremme de Luxe como maestra de ceremonias, acompañada en el jurado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, e incorporará novedades en la mecánica del concurso sin renunciar al premio final de 50.000 euros.