Sergio Navarro |

Tras ver la cuarta entrega de 'DecoMasters', que se ha saldado con la eliminación de Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, es el momento de repasar los tres momentos más destacados que nos deja este capítulo, en el que volvió haber testimonios, rifirrafes y algún toque de atención por parte del jurado.

Carlo Costanzia Jr se abrió en canal para recordar su etapa en el colegio cuando sufrió bullying. Gente de su colegio se metía con él por ser hijo de Mar Flores hasta el punto que tenía que quedarse en el aula en los recreos. El día que decidió responder y ponerse chulo, fue él el expulsado.

Por su parte, Eduardo Navarrete ha estado mostrando una desgana terrible en la prueba de equipos. Tumbándose a descansar, no escuchando a sus compañeros, hablándoles mal, bostezando constantemente... hasta tal punto que Lorenzo Castillo, miembro del jurado, le ha echado una buena bronca que le ha servido para espabilar de cara a la siguiente prueba.

También repasamos el rifirrafe entre Raquel Meroño y la pareja formada por Asraf Beno e Isa Pantoja por una decisión que toma Casanova. Este tiene el poder de asignar qué baño reforma cada pareja y hay una serie de malos entendidos pero que acaba con una reconciliación, abrazos y perdón.