PROGRAMA 5

'Decomasters': La conversación del "cuchicuchi", el estriptis de Carlo Costanzia y una triste eliminación

Repasamos tres de los momentazos que nos dejó la quinta entrega del talent de La 1.

Sergio NavarroPublicado: Martes 24 Febrero 2026 12:55 (hace 5 horas)

'DecoMasters' ya ha emitido su quinta entrega y una semana más elegimos tres de los momentazos que nos deja el talent de Shine Iberia para Televisión Española. El primero de ellos es una conversación que tienen Mar Flores y Lucía Dominguín Bosé a la que se suma Samantha Vallejo-Nágera sobre hacer cuchicuchi. La exmodelo reconoce que piensa constantemente en ello, la Bosé dice que prefiere no decir cuándo fue la última vez que lo hizo y la chef reconoce que, para ella, está sobrevalorado.

Otro momentazo es algo que llevaba prometido desde una entrega anterior: el estriptis de Carlo Costanzia Jr. El resto de concursantes tenía ganas de que llegara ese momento y por fin, en la prueba de equipos, ha tenido lugar. Sentando a Samantha en una silla, el exmodelo y actor se ha ido quitando prendas hasta mostrar dos fotos, pegadas en sus nalgas, de la chef con un taladro.

En la prueba de eliminación, las parejas se enfrentaban a un tres en uno decorativo, aunando en un espacio único el salón, el comedor y la cocina. Aunque Lucía y Palito lo dieron todo de ellas mismas para dejar la casa lo más bonita posible, a la clienta no le gustó que las cosas para su gato tuvieran tanta presencia, más ideado para la mascota que pare la dueña. Tristemente, fueron las eliminadas de esta entrega.

