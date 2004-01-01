'Decomasters': La altura de Isa, la guerra Andy Andrea vs. Gemeliers y la tensión entre Terre y Navarrete

Sergio Navarro |

La tensión, los rifirrafes y las discusiones han estado bastante presentes en la tercera entrega de 'DecoMasters'. El talent de decoración e interiorismo de Televisión Española remodeló dos chiringuitos de playa en Málaga y se saldó con la eliminación de la pareja formada por Andy Andrea y King Bru, que ya estaban en la cuerda floja. Y precisamente ella fue una de las grandes protagonistas de esta entrega como vamos a comentar.

El primer momentazo es el referente a la altura de Isa Pantoja, que cuando Lucía Dominguín Bosé comenta que algo mide 1,40 como Isa, esta le corrige diciendo que mide 1,60. Sorprendida, Lucía va a por un metro y le dice que no mide 1,60 ni con zapatos, a lo que Isa sigue comentando que es imposible.

Lo más destacado llegaría a continuación, pues cuando Andy y Bru no salvan de la eliminación a Gemeliers, estos se pican, comenzando una guerra entre ambas parejas. Lo que empezó como un rifirrafe y siguió con robos, acabó con gritos y fuertes acusaciones. Por último, destacamos la tensión entre La Terre y Eduardo Navarrete. El cansancio, estar en la prueba de eliminación y la confianza les llevó a tener unos desencuentros bastante complicados.