'Drag Race España 5': ¿Cómo de mal le ha funcionado a Dafne su estrategia contra Nix y Ferrxn en el musical?

Almudena M. Lizana / Sergio Navarro |

Tras la marcha de Krystal Forever, las reinas restantes de la quinta temporada de 'Drag Race España' han protagonizado el reto del musical, que en esta edición ha estado dedicado a Federico García Lorca con una particular 'Casa de Bernarda Alba'. Antes de los ensayos, Dafne Mugler se lució en el mini reto y consiguió ser la persona encargada de repartir los papeles del musical.

Con este poder, la drag queen intentó plantear una estrategia para perjudicar a Nix, para intentar quitársela de encima, y también para castigar a Ferrxn tras el reparto que hizo la drag queen valenciana en el segundo programa con 'El secreto de Puente Tieso', no dándole el personaje que quería a Dafne Mugler. Sin embargo, el planteamiento de Dafne acabó tornándose por completo, ya que Nix ha conseguido brillar en el musical, al igual que Ferrxn y Satín Greco, siendo la primera la ganadora del reto y el resto completando el top. Para completar ese homenaje al poeta español, la pasarela estaba dedicada a 'Bodas de sangre', luciendo todas ellas unos trajes espectaculares.

Por otra parte, Laca Udilla se lamentó de no haber peleado más por otro personaje, algo que finalmente la perjudicó en su concurso y la llevó al bottom. Aun así, el jurado la salvó del lipsync y Alexandra del Raval y Denébola Murnau se enfrentaron a una versión de La Zowi y Lola Índigo llamada 'Yo tengo un novio'. Finalmente, la drag queen catalana conseguía seguir una semana más en la competición, despidiendo a la travesti de Elche que durante su paso por el concurso nos ha dado unos looks y unos maquillajes increíbles y que pasarán a la historia de 'Drag Race España'.