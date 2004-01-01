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Estrella Xtravaganza de 'Drag Race España' concursará en 'Drag Race Down Under vs the Word'

Tras Arantxa Castilla-La Mancha en 'UK vs the World', España vuelve a tener representación en un 'Drag Race' internacional. Estrella Xtravaganza, de 'Drag Race España', se une al reparto de la primera edición de 'Down Under vs the World'.

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Publicado: Martes 23 Junio 2026 23:50 (hace 9 horas)

La concursante de la segunda temporada de 'Drag Race EspañaEstrella Xtravaganza se convierte en la segunda drag queen española en hacer historia y dar el salto a una de las versiones internacionales de 'RuPaul's Drag Race'.

En concreto, participará en la primera edición de 'Down Under vs the World', que enfrentará a las

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