Estrella Xtravaganza de 'Drag Race España' concursará en 'Drag Race Down Under vs the Word'
Tras Arantxa Castilla-La Mancha en 'UK vs the World', España vuelve a tener representación en un 'Drag Race' internacional. Estrella Xtravaganza, de 'Drag Race España', se une al reparto de la primera edición de 'Down Under vs the World'.
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Publicado: Martes 23 Junio 2026 23:50 (hace 9 horas)
La concursante de la segunda temporada de 'Drag Race España' Estrella Xtravaganza se convierte en la segunda drag queen española en hacer historia y dar el salto a una de las versiones internacionales de 'RuPaul's Drag Race'.
En concreto, participará en la primera edición de 'Down Under vs the World', que enfrentará a las
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