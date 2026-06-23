Por Fidel Conejero |

Atresplayer y Suma Content continúan ampliando su colaboración con el desarrollo de dos nuevas series originales. Tras trabajar conjuntamente en títulos como 'Veneno', 'Cardo' o la reciente 'Mariliendre', la plataforma de Atresmedia y la productora fundada por Javier Calvo y Javier Ambrossi han anunciado los proyectos 'Las Vecinas' y 'Crimen en España'.

Las dos ficciones se encuentran en fase de desarrollo y presentan planteamientos muy diferentes entre sí. Mientras una apuesta por una historia de rivalidad vecinal con tintes dramáticos, la otra se adentra en el fenómeno de la crónica negra y el interés del público por los sucesos.

'Las Vecinas', una historia de odio entre dos mujeres enfrentadas

La primera de las series anunciadas es 'Las Vecinas', una producción de Atresmedia en colaboración con Suma Content que girará en torno a la relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y mantienen una enemistad que se prolonga desde hace más de una década.

Según avanza la sinopsis, elha terminado afectando tanto a la comunidad de propietarios como a sus respectivas familias. La disputa acabaráy, a través de los distintos testimonios en sala, la serieque llevó a las protagonistas a ese punto.

La ficción, que recuerda a la famosa historia de "las vecinas de Valencia" que surgió hace casi dos décadas en 'Callejeros', está creada por Natalia Boadas y Almudena Monzú, que también ejercerá como directora junto a Javier Ferreiro. En la producción ejecutiva figuran Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro.

Presentación del acuerdo atresplayer y Suma Content que da luz verde a 'Las vecinas' y 'Crimen en España'

'Crimen en España' explorará el auge de la crónica negra

La segunda apuesta es 'Crimen en España', una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Suma Content y con la participación de Atresmedia.

La serie seguirá a una periodista que, a lo largo de once años, investigará distintos crímenes en una España cada vez más interesada por este tipo de historias. La ficción pondrá el foco tanto en los casos que cubre la protagonista como en el creciente fenómeno mediático alrededor de los sucesos y la televisión.

El proyecto cuenta con María Bastarós como creadora y estará dirigido por Claudia Costafreda ('Cardo'). La producción ejecutiva corre a cargo de Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá, con Montse García como directora de Ficción de Atresmedia.

Con estos dos nuevos proyectos, Atresplayer y Suma Content refuerzan una colaboración que en los últimos años ha dado lugar a algunas de las ficciones más reconocidas de la plataforma y que ahora suma dos nuevas historias a su catálogo de producciones originales.