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DESPEDIDA

Así fue la despedida de Pedrerol y 'El chiringuito' de Atresmedia

Pedrerol cerró su ciclo en Atresmedia con unas palabras que resumieron su filosofía: "Aspiramos a haceros compañía". Tras su salida, 'El chiringuito' ya ha presentado un nuevo logo en redes sociales, adelantando el cambio de rumbo que vivirá el

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Publicado: Martes 21 Julio 2026 11:00 (hace 1 hora)

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Josep Pedrerol ya no es rostro de Atresmedia. Un día después de la victoria de España en el Mundial 2026, el presentador cerró su etapa tanto en laSexta como en 'El chiringuito', el programa de Mega que, tras terminar en Atresmedia, presentó en redes un cambio de imagen antes de su salto a otra cadena, donde Mediaset es la que más papeletas tiene para el fichaje.

La despedida de Pedrerol fue sobria, agradeciendo a Atresmedia todos estos años de colaboración. "No damos lecciones de periodismo ni hablamos desde un púlpito, aspiramos sobre todo a haceros compañía".

"Esta casa se ha portada muy bien, tenemos muchos compañeros que aquí se quedarán, nosotros emprenderemos una aventura diferente en otro lugar". "Ha sido un placer trabajar aquí, gracias Atresmedia. Nos vemos en la tele", fueron sus palabras de despedida.

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