Jessica Bueno ('Supervivientes All Stars'): "He sido más consciente de lo que hacía que en 'SV 2011'"

Fernando S. Palenzuela |

La final de 'Supervivientes All Stars' estuvo muy reñida, y es que tanto Jessica Bueno como Rubén Torres alcanzaron porcentajes muy igualados que demostraban que cualquiera de los dos podía ganar. Es más, incluso se vivió un sorpasso durante esa última votación de la noche.

Finalmente, Jessica Bueno quedó en segunda posición, pero se sintió muy contenta por la victoria de Torres. Hablamos con ella para que nos cuente cómo vivió ese momento y si pensaba que iba a llegar tan lejos en el concurso. Además, también nos revela cómo se ha visto desde su última participación en el reality 14 años atrás.

Titulares de Jessica Bueno