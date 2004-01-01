Jessica Bueno ('Supervivientes All Stars'): "He sido más consciente de lo que hacía que en 'SV 2011'"

Programa relacionado
La final de 'Supervivientes All Stars' estuvo muy reñida, y es que tanto Jessica Bueno como Rubén Torres alcanzaron porcentajes muy igualados que demostraban que cualquiera de los dos podía ganar. Es más, incluso se vivió un sorpasso durante esa última votación de la noche.
Finalmente, Jessica Bueno quedó en segunda posición, pero se sintió muy contenta por la victoria de Torres. Hablamos con ella para que nos cuente cómo vivió ese momento y si pensaba que iba a llegar tan lejos en el concurso. Además, también nos revela cómo se ha visto desde su última participación en el reality 14 años atrás.
Titulares de Jessica Bueno
- "Yo pensaba que me iba en la segunda semana"
- "Admiro mucho a Torres como superviviente, como lo hacía en las pruebas y como persona"
- "El público estuvo muy entregado con nosotros en la final"
- "Como supervivientes no hay mucha diferencia, todos nos hemos volcado a cuidar el fuego, a la pesca y a darlo todo por los demás"
- "En las pruebas, Torres fue un titán, era líder semana tras semana y mi favorito para ganar"
- "He sido más madura, mujer y consciente de lo que hacía, en mi época era una niña que no estaba aún en el mundo de la televisión"
- "En esta edición entré con inseguridades, pero me sentía con fuerzas para luchar hasta el final"