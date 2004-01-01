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'El Chiringuito' ya calienta motores para su desembarco en Mediaset España, tras su salida de Atresmedia. A menos de dos semanas de su estreno, anunciado para el próximo 17 de agosto, el grupo ha lanzado un nuevo avance en el que Josep Pedrerol presenta la nueva etapa del programa deportivo y promete mantener intacta la esencia que lo ha convertido en uno de los formatos deportivos de referencia de la televisión.

"Bombazos, fichajes, polémicas y los mejores tertulianos", adelanta el periodista en la promoción, en la que también recuerda que 'El Chiringuito' se emitirá de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro, coincidiendo con el arranque de la nueva temporada de LaLiga. El espacio conservará a su equipo habitual de colaboradores y estrenará un nuevo plató diseñado para esta etapa dentro de Mediaset España.