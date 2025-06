'Lo de Évole' promociona su regreso con una entrevista en profundidad a Ricky Rubio

Atresmedia |

'Lo de Évole' ha sorprendido con un anuncio veraniego. Pese a haber emitido su sexta temporada a comienzos de este mismo año, el programa presentado por Jordi Évole ha lanzado una promo de su inminente regreso, que se producirá a través de un especial centrado en Ricky Rubio.

El jugador de baloncesto, que disputó su último partido hasta la fecha en junio de 2024, es el principal protagonista de este vídeo promocional en el que se promete una charla muy cercana entre el conductor y el base. "En esta entrevista me he desnudado y, si hay alguien aquí escuchando, no voy a dar más entrevistas porque no quiero ser el foco. Si quieren saber algo, aquí lo tienen todo", resalta el catalán.

La pieza avisa de que el especial verá la luz "muy pronto" en laSexta. Pocas semanas antes, Rubio compartió en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento tras haber pasado un año complicado: "Me tomé este año para reflexionar sobre mi carrera y mi vida, y me he dado cuenta de que si he llegado a donde estoy ahora no es por las asistencias que he dado, sino por las que he recibido. Esto no es un adiós, es un gracias a toda la gente que me ha ayudado a lo largo del camino".