Miley Cyrus recupera la peluca de Hannah Montana en el teaser del especial por el 20º aniversario

Desempolven y pónganse a peinar sus pelucas rubias porque Hannah Montana está de vuelta. Miley Cyrus ha compartido el primer teaser del especial por el 20º aniversario de 'Hannah Montana', que verá la luz el 24 de marzo en la plataforma Disney+. Se trata de una entrega en estilo documental donde la actriz y cantante se pasea por los sets de grabación de la serie que la lanzaron al estrellato.

En este escueto avance, Miley Cyrus vuelve a vestir la peluca rubia y modelos de ropa muy del estilo de Hannah Montana, por lo que se pone de nuevo en la piel de uno de los personajes más exitosos salidos de la factoría Disney. Además, según podemos ver, en momentos distintos del metraje estará acompañada por su madre y por su padre, con quienes recordará algunos de los momentos de la serie que le marcaron la vida.

De este reencuentro llama especialmente la atención la aparición de Billy Ray Cyrus. Su padre tanto en la realidad como en la serie ha tenido una relación complicada con Miley Cyrus en los últimos años, de modo que el hecho de que ambos aparezcan juntos supone enterrar definitivamente los problemas que han estado mermando su relación.