Netflix lanza un avance del remake del anime de 'One Piece' tras años de silencio

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En diciembre de 2023, Netflix anunció 'The One Piece', un nuevo anime que volvería a adaptar el manga de Eiichiro Oda. Desde entonces, se ha impuesto un silencio sepulcral alrededor de la serie. Más allá de alguna declaración esporádica, el proyecto se ha mantenido al margen del foco público, pero finalmente ha vuelto a comparecer con un avance plagado de artes conceptuales.

El vídeo lanzado por la plataforma de streaming recoge los diseños de Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji y Shanks para esta revisión del anime, además de momentos concretos repartidos a lo largo de la Saga del East Blue. Y es que 'The One Piece' recorrerá esa saga inicial, como ya lo hizo la primera temporada del live action, aunque lo hará a su manera y aprovechando las mejoras tecnológicas para brindar una experiencia diferente a la de la adaptación animada que arrancó en 1999 y que a día de hoy sigue en marcha.

El objetivo de 'The One Piece' es servir de puerta de entrada a la franquicia para quienes se puedan sentir abrumados por los centenares de episodios del manga y el anime de Toei. Para ello, se ha confiado en WIT Studio, la compañía detrás de éxitos como 'Spy x Family', 'Vinland Saga' o 'Ataque a los titanes'. Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de la ficción, que todavía está en proceso de producción.