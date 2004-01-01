Primer vistazo a 'Blade Runner 2099' con Hunter Schafer y Michelle Yeoh

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Amazon ha aprovechado la Comic Con 2026 para desvelar las primeras imágenes de 'Blade Runner 2099', la primera serie de acción real basado en el mítico universo de la película de Ridley Scott.

Y, a tenor de este primer teaser, la ambientación parece aprobar en cuanto a fidelidad con las películas originales. La serie, inicialmente concebida como una miniserie limitada, sigue en el tiempo la cronología de las dos películas, la última 'Blade Runner 2049'.

La protagonista es Cora, interpretada por la actriz Hunter Schafer, una fugitiva que se mete en la identidad de un Blade Runner cuando la ciudad de Los Ángeles "acaba de renacer, pero no por la humanidad". En su huída, acabara uniéndose a Owen, interpretada por Michelle Yeoh, una Replicante a la que no le queda mucho tiempo.

'Blade Runner 2099' cuenta con ocho episodios, que se estrenarán a la vez el próximo 25 de noviembre.