'Scrubs' recibe a sus nuevos doctores en el tráiler de su nueva temporada

ABC |

'Scrubs' bailará entre el revival y el reboot cuando se produzca su retorno a finales de este mes de febrero. La popular comedia, que se extendió a lo largo de nueve temporadas entre 2001 y 2010, ya lo tiene todo listo para lanzar su décima entrega, que arrancará su emisión el miércoles 25 en ABC. Un día después, el 26 de febrero, dará el salto a Disney+, donde la podremos ver los usuarios españoles.

A dos semanas de ese lanzamiento, se ha lanzado un tráiler que concede gran parte del protagonismo a los personajes originales, encabezados una vez más por J.D., aunque también se echa un vistazo a los doctores recién llegados al hospital. De este modo, se invierte la dinámica con respecto al inicio de la ficción, cuando el personaje de Zach Braff acababa de llegar al hospital, ya que ahora tendrá que ser él que asuma el rol de mentor.

También vuelven Donald Faison, Sarah Chalke, Judy Reyes y John C. McGinley, que vertebran un elenco completado por include Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow y Michael James Scott. El creador original, Bill Lawrence, está implicado como productor ejecutivo.