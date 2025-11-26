FormulaTV
Conectar

OTRA RONDA

'Scrubs' reabre su hospital en el primer teaser del revival que llegará en 2026

La sitcom arrancará su nueva etapa el 25 de febrero tanto en ABC como en Hulu.

372

ABCPublicado: Miércoles 26 Noviembre 2025 11:22 (hace 5 horas)

Serie relacionada

Scrubs

Scrubs

2001 - 2010

Estados Unidos 9 temporadas 182 capítulos

ComediaDrama

6,9

5 críticas

Popularidad: #1.171 de 3.676 Ranking Scrubs

  • 69

  • 1

'Scrubs' volverá dieciséis años después del final de su andadura original. La comedia hospitalaria, que se emitió en NBC a lo largo de siete temporadas e inmediatamente después en ABC con otras dos entregas, regresará el 25 de febrero a la network de Disney (y a Hulu) con una nueva tanda de episodios que, como no podía ser de otra manera, contará con la plana mayor de su inolvidable reparto.

De cara a ese debut, se ha lanzado un primer avance en el que podemos ver a J.D. escoltado por su mejor amigo, Turk, y su esposa, Elliot, que siguen trabajando en el hospital tanto tiempo después. Además, también aparecen el doctor Cox y Carla, completando un quinteto principal al que se sumarán nuevos rostros.

Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley y Judy Reyes han retomado esos roles en un rodaje que todavía sigue en marcha de cara a su lanzamiento cercano a la primavera. El creador de la serie original, Bill Lawrence, ejerce de productor ejecutivo, aunque la showrunner del proyecto es Aseem Batra. En España, cabe esperar que el estreno se produzca a través de Disney+, donde actualmente se pueden ver la nueve temporadas de la celebrada sitcom estadounidense.

Ver todos los comentarios

Recomendamos

Síguenos

Lo más visto

Top Series

Listas