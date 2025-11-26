'Scrubs' reabre su hospital en el primer teaser del revival que llegará en 2026

ABC |

'Scrubs' volverá dieciséis años después del final de su andadura original. La comedia hospitalaria, que se emitió en NBC a lo largo de siete temporadas e inmediatamente después en ABC con otras dos entregas, regresará el 25 de febrero a la network de Disney (y a Hulu) con una nueva tanda de episodios que, como no podía ser de otra manera, contará con la plana mayor de su inolvidable reparto.

De cara a ese debut, se ha lanzado un primer avance en el que podemos ver a J.D. escoltado por su mejor amigo, Turk, y su esposa, Elliot, que siguen trabajando en el hospital tanto tiempo después. Además, también aparecen el doctor Cox y Carla, completando un quinteto principal al que se sumarán nuevos rostros.

Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley y Judy Reyes han retomado esos roles en un rodaje que todavía sigue en marcha de cara a su lanzamiento cercano a la primavera. El creador de la serie original, Bill Lawrence, ejerce de productor ejecutivo, aunque la showrunner del proyecto es Aseem Batra. En España, cabe esperar que el estreno se produzca a través de Disney+, donde actualmente se pueden ver la nueve temporadas de la celebrada sitcom estadounidense.