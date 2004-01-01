'Supervivientes All Stars' calienta motores con su nueva promo: "Vuelven las leyendas"

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Telecinco ya ha comenzado a promocionar el regreso de 'Supervivientes All Stars'. A falta de que la cadena confirme oficialmente su fecha de estreno y el reparto de concursantes, el grupo ha lanzado un primer teaser protagonizado por Jorge Javier Vázquez que anticipa el regreso del formato con un mensaje muy claro: "Vuelven las leyendas".

En apenas unos segundos de duración, la promo muestra al presentador mientras una voz en off anuncia el regreso de 'Supervivientes All Stars'. "Su vuelta será mucho más dura", advierte Jorge Javier antes de que el vídeo concluya con otro mensaje: "Cambia el juego". Todo ello acompañado de varios planos de los pies de tres personas caminando, aunque sin revelar su identidad.