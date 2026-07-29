El Dioni quiere dar el salto a la política. El que fuera uno de los personajes más mediáticos de la crónica negra española ha asegurado que su intención es presentarse como candidato de Vox a la Alcaldía de El Molar (Madrid), una posibilidad que, según ha explicado, intentará plantear al partido en los próximos meses.
Durante su breve intervención en 'El verano se mueve', Dionisio Rodríguez Martínez ha asegurado que conoce bien el municipio y se ha mostrado convencido de contar con un importante respaldo vecinal. "Cuento, por lo menos, con el 80% de los votos", ha afirmado entre risas, antes de explicar que su único objetivo sería "hacer el bien para un pueblo".
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"Voy a intentarlo. Tendría que llamar a esta gente de Vox"
El popular personaje también ha sorprendido al definirse como "un tipo más bien moderado", una afirmación que contrasta con la línea política que habitualmente defiende el partido de Santiago Abascal. No obstante, ha insistido en que su prioridad sería trabajar por los vecinos de El Molar si finalmente consigue dar el paso.
Estas declaraciones llegan después de que en una entrevista con El Cierre Digital avanzara recientemente que estudiaba concurrir a las próximas elecciones municipales en esta localidad madrileña, con la que mantiene un vínculo familiar, ya que su madre era natural del municipio.