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SALTO A LA POLÍTICA

El Dioni quiere ser alcalde de El Molar de la mano de Vox: "Lo único que quiero es hacer el bien"

El exvigilante de seguridad, que robó un furgón, ha asegurado en 'El verano se mueve' que quiere concurrir a las próximas elecciones municipales en la localidad madrileña.

El Dioni quiere ser alcalde de El Molar de la mano de Vox: "Lo único que quiero es hacer el bien"
©Mediaset España
Por Fidel ConejeroPublicado: Miércoles 29 Julio 2026 12:34 (hace 41 minutos)

El Dioni quiere dar el salto a la política. El que fuera uno de los personajes más mediáticos de la crónica negra española ha asegurado que su intención es presentarse como candidato de Vox a la Alcaldía de El Molar (Madrid), una posibilidad que, según ha explicado, intentará plantear al partido en los próximos meses.

Durante su breve intervención en 'El verano se mueve', Dionisio Rodríguez Martínez ha asegurado que conoce bien el municipio y se ha mostrado convencido de contar con un importante respaldo vecinal. "Cuento, por lo menos, con el 80% de los votos", ha afirmado entre risas, antes de explicar que su único objetivo sería "hacer el bien para un pueblo".

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El Dioni en 'El verano se mueve'
El Dioni en 'El verano se mueve'

"Voy a intentarlo. Tendría que llamar a esta gente de Vox"

A pesar de mostrar su intención de concurrir bajo las siglas de Vox, El Dioni ha reconocido que todavía no existe ningún acuerdo con la formación. "Voy a intentarlo. Tendría que llamar a esta gente de Vox", ha señalado, dejando claro que la iniciativa depende de que ambas partes lleguen a un entendimiento.

El popular personaje también ha sorprendido al definirse como "un tipo más bien moderado", una afirmación que contrasta con la línea política que habitualmente defiende el partido de Santiago Abascal. No obstante, ha insistido en que su prioridad sería trabajar por los vecinos de El Molar si finalmente consigue dar el paso.

Estas declaraciones llegan después de que en una entrevista con El Cierre Digital avanzara recientemente que estudiaba concurrir a las próximas elecciones municipales en esta localidad madrileña, con la que mantiene un vínculo familiar, ya que su madre era natural del municipio.

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