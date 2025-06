'TCMS 12: El debate': ¿Ha estado acertada Lolita con sus palabras a Yenesi en la Gala 11?

Héctor Alabadí / Sergio Navarro |

Tras dos galas de silencio sobre lo ocurrido con Yenesi al verbalizar sus sentimientos hacia el jurado por no sentirse bien valorada y acabar abandonando el plató, 'Tu cara me suena' volvió a tratar el tema. Fue tras la actuación de la concursante, cuando Lolita le dijo que le "molestó mucho tu actitud de aquel día que te enfadaste y te fuiste. Como eres muy joven, yo ese día te lo perdoné, porque creo que aún te queda mucho por aprender en la vida en esta profesión".

Añadía luego que no tiene nada en contra de ella, pero que le hubiera gustado oír un perdón, no tanto al jurado, sino a sus compañeros y a todo el público, y añadía: "Porque tú, además, tienes una condición que lo que tienes que dar es ejemplo, a esos niños y niñas que están sufriendo porque quieren una transición en la vida y no la pueden tener". ¿Estuvo acertadas en sus palabras? Lo debatimos en este vídeo.

Respecto al resto de actuaciones, Melani García ganó su cuarta gala gracias a su imitación de The Cramberries, seguida de Ana Guerra como Laura Pausini, acompañada de su marido Víctor Elías al piano. También destacó Gisela, que le tocó un 2x1 imitando tanto al chico como a la chica de Aqua y su "Barbie Girl".