Tráiler de la cuarta y última temporada de 'Muertos SL' en Netflix

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Netflix ha desvelado el tráiler de la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.', la comedia creada por Laura y Alberto Caballero, que pondrá punto final a la historia el próximo 7 de agosto. La despedida constará de seis nuevos episodios y volverá a contar con Carlos Areces, Diego Martín, Salva Reina, Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca y el resto del reparto habitual.

En esta última entrega, la lucha por hacerse con la dirección del tanatorio marcará buena parte de la trama. Chemi encontrará la fórmula para asumir el cargo, aunque solo sea "un ratito", mientras sus nuevas ideas para modernizar el negocio provocarán más de un quebradero de cabeza. La temporada cerrará definitivamente una de las comedias más singulares de Netflix en España.