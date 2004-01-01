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Tráiler de 'Half Man', la nueva serie de Richard Gadd tras 'Mi reno de peluche'

La serie, que verá la luz a través de HBO Max, también cuenta en su elenco con Jamie Bell.

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BBCPublicado: Martes 7 Abril 2026 18:54 (hace 6 horas)

Richard Gadd vuelve a la televisión con 'Half Man', su nueva ficción tras el gran éxito alcanzado con 'Mi reno de peluche'. La miniserie de Netflix supuso toda una revelación y llevó al escocés a rellenar sus vitrinas con multitud de premios. Tras aquella experiencia, Gadd ha cambiado de hogar creativo al unir fuerzas con BBC y HBO para sacar adelante su siguiente proyecto, en el que vuelve a desdoblarse como creador y protagonista.

En esta ocasión, como muestra el tráiler que ha lanzado la corporación británica, da vida a un conflictivo hombre que, en plena boda, empieza a rememorar las vivencias del pasado. En esos recuerdos estaba muy unido a su otra mitad, alguien a quien consideraba su hermano, pese a que no lo fueran biológicamente. Niall y Ruben estuvieron entrelazados en el momento más determinante de sus vidas, aunque todo se acabó torciendo con el paso del tiempo.

Bajo la dirección de Alexandra Brodski y Eshref Reybrouck, 'Half Man' explora varias décadas de las vidas de los dos personajes, interpretados por Gadd y Jamie Bell a lo largo de seis episodios. En España, podremos ver la serie de la mano de HBO Max, que arrancará su emisión el 24 de abril.

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