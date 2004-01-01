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Movistar Plus ha publicado hoy el primer avance de su nueva serie documental: 'El otro chiquito'. Un repaso a la historia más desconocida del humorista Chiquito de la Calzada y cómo su personaje conquistó la televisión en los años noventa.

"Fistro" o "Pecador de la pradera" son algunas de las muletillas con las que Chiquito lo invadió todo y de donde, en teoría, surgió el personaje de Lucas Grijander que Florentino Fernández popularizó en 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Chiquito lo consideró un plagio y acabó llevando a Fernández a los tribunales. Una historia que apenas causó revuelo mediático en la época y de la que no muchos se acuerdan en la actualidad.

Con testimonios de Florentino Fernández, Pepe Navarro, Paz Padilla, Mario Conde o Ramón García entre otros, 'El otro chiquito' es obra de Diego San José y Manuel Rodríguez con la dirección de Javi Morales y Juan Zavala y se estrenará próximamente en la plataforma.