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Tráiler de 'El otro chiquito': de cuando Chiquito de la Calzada denunció a Florentino Fernández por plagio

El nuevo documental de Movistar Plus reconstruye el fenómeno televisivo de Chiquito de la Calzada en los años noventa y la polémica denuncia por plagio contra Florentino Fernández, con la dirección de Javi Morales y Juan Zavala.

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Publicado: Lunes 13 Julio 2026 20:49 (hace 47 minutos)

Movistar Plus ha publicado hoy el primer avance de su nueva serie documental: 'El otro chiquito'. Un repaso a la historia más desconocida del humorista Chiquito de la Calzada y cómo su personaje conquistó la televisión en los años noventa.

"Fistro" o "Pecador de la pradera" son algunas de las muletillas con las que Chiquito lo invadió todo y de donde, en teoría, surgió el personaje de Lucas Grijander que Florentino Fernández popularizó en 'Esta noche cruzamos el Mississippi'. Chiquito lo consideró un plagio y acabó llevando a Fernández a los tribunales. Una historia que apenas causó revuelo mediático en la época y de la que no muchos se acuerdan en la actualidad.

Con testimonios de Florentino Fernández, Pepe Navarro, Paz Padilla, Mario Conde o Ramón García entre otros, 'El otro chiquito' es obra de Diego San José y Manuel Rodríguez con la dirección de Javi Morales y Juan Zavala y se estrenará próximamente en la plataforma.

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