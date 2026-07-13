Por Fidel Conejero |

Cada vez son más frecuentes las comparaciones entre 'Fiesta' y el desaparecido 'Sálvame'. El magacín de los fines de semana de Telecinco volvió a apostar este domingo por una trama interna convertida en contenido televisivo al dedicar parte de la tarde a una peculiar "investigación" sobre uno de los problemas que, según el propio programa, más preocupa a su equipo: la desaparición del catering destinado a colaboradores y trabajadores.

Todo comenzó después de que Emma García sacara a relucir unas declaraciones realizadas días antes por Alexia Rivas en un pódcast, donde aseguraba que algunos colaboradores aprovechaban el catering para llevarse comida a casa. A partir de ahí, el programa fue recabando testimonios hasta convertir el asunto en una investigación en pleno directo con la música de "Misión: Imposible" de fondo.

El equipo de producción durante la investigación en 'Fiesta' sobre la desaparición del catering

Makoke, Aurelio Manzano y Paloma Barrientos, entre los señalados

Tras escuchar las distintas versiones de los colaboradores,dio voz a unde producción, cuya. La persona aseguró que la situación se repitey que el problema ha llegado incluso a afectar al presupuesto destinado a la comida del programa.

"A las seis de la tarde ponemos el catering y, a las seis y diez, desaparece por completo", explicó. Según su relato, no se trataría de una única persona, sino de tres colaboradores que, presuntamente, llenarían táperes con la comida para llevársela al terminar el programa. Los señalados fueron Makoke, Aurelio Manzano y Paloma Barrientos, "hacen la compra con el catering del programa", concluyó este testigo.

Alexia Rivas respaldó públicamente esa versión y afirmó que el asunto era conocido entre bastidores. "Es que esto ha sucedido y yo no puedo negar la evidencia. Ha habido comentarios incluso en los pasillos, yo no sé si vosotros habéis estado presentes, en los que, cuando venía Makoke, producción se planteaba pedir tres caterings", comentó durante el debate.

Las acusaciones provocaron las protestas de los implicados. Makoke negó rotundamente haberse llevado comida y respondió entre risas que "en la vida" lo haría porque no consume alimentos con gluten. Aurelio Manzano también rechazó las críticas, aunque reconoció que suele comer las empanadillas del catering y aprovechó para señalar que otros compañeros tiran parte del pan para evitar ingerir hidratos.

A la conversación se sumaron otros colaboradores, como Suso Álvarez, que aseguró haber visto a Aurelio Manzano desechar trozos de pan tras quedarse únicamente con el relleno. Entre bromas, reproches y acusaciones cruzadas, Emma García terminó retirando la comida de la mesa para poner fin a una escena que recordó a muchas de las dinámicas que durante años popularizó 'Sálvame', con conflictos internos, testimonios de miembros del equipo y colaboradores convertidos en protagonistas de una investigación emitida en pleno directo.