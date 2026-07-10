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ESTRENO 3 DE SEPTIEMBRE

Tráiler de la temporada 2 de 'The Gentlemen', que ya tiene fecha de estreno en Netflix

Netflix estrena la temporada 2 de 'The Gentlemen' el 3 de septiembre con Theo James, Kaya Scodelario y Hugh Bonneville.

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Publicado: Viernes 10 Julio 2026 18:36 (hace 1 hora)

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The Gentlemen: La serie

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The Gentlemen

2024 - Act

Reino Unido 1 temporada 8 capítulos

AcciónComediaCrimen

8,9

Popularidad: #0 de 0 Ranking The Gentlemen: La serie

  • 2

  • 11

Netflix ha desvelado el tráiler de la segunda temporada de 'The Gentlemen', la serie creada por Guy Ritchie, que estrenará sus nuevos episodios el próximo 3 de septiembre. Theo James y Kaya Scodelario vuelven a encabezar el reparto de esta nueva entrega, en la que también repiten Ray Winstone, Joely Richardson y Vinnie Jones, mientras que Hugh Bonneville, Michele Morrone, Sergio Castellitto y Maya Jama figuran entre las nuevas incorporaciones.

La historia arranca un año después de los acontecimientos de la primera temporada. Eddie y Susie continúan al frente del imperio criminal de Bobby, cuyas decisiones empiezan a volverse cada vez más erráticas a medida que el negocio crece. Ante ese escenario, ambos deberán decidir si toman las riendas de la organización o arriesgan todo lo que han construido, en una nueva entrega que volverá a combinar crimen, humor negro y el inconfundible estilo de Guy Ritchie.

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