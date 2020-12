Las 10 entrevistas más vistas de FormulaTV en 2020: de Nyno Vargas a Noemí Galera

No queda nada para que concluya el nefasto y, por desgracia, seguramente inolvidable 2020, y es hora de hacer balance de todo lo bueno que han traído estos doce meses. La televisión ha seguido generando contenido, incluso a pesar de la irrupción del coronavirus, y ha traído consigo grandes momentos que han dado pie a numerosas e interesantes entrevistas. Sin embargo, como en muchas cosas, ha habido encuentros entre distintas celebrities de la pequeña pantalla con FormulaTV, que han logrado destacar más entre los internautas a lo largo de este 2020.

Por esa razón, hemos reunido en un ranking las conversaciones más vistas de FormulaTV, entre las que podemos encontrar desde la participación de Nyno Vargas en la insólita edición de 'Supervivientes 2020' que a muchos amenizó la cuarentena; pasando por la polémica expulsión de Saray Carrillo tras presentar una perdiz cruda en 'MasterChef 8', hasta las impresiones de la directora de la Academia de 'OT 2020', Noemí Galera, tras la decisión de la organización de cerrarla temporalmente, algo que nunca antes había sucedido en la historia del formato. Distintas entrevistas con las que sus protagonistas nos dieron un enfoque sobre sus experiencias televisivas e incluso nos develaron algún que otro secreto, convirtiéndose en las más reproducidas de FormulaTV.

1 Nyno Vargas: "La organización de 'Supervivientes' se inventó que había robado comida y eso me sentó fatal"

Meses después de que concluyera su paso por 'Supervivientes 2020' y el reality llegara a su final, Nyno Vargas, uno de los concursantes de la edición, concedió una entrevista a FormulaTV en la que, además de presentar su single "Toto", recordó su participación en el formato de Telecinco. La conversación con el cantante valenciano ha acumulado más de 149.700 impresiones en apenas algo más de tres meses, convirtiéndose así en la más vista de FormulaTV. En ella, Vargas desveló que había recibido la propuesta de participar en el programa de supervivencia incluso antes de que se la ofrecieran a Omar Montes, algo que había rechazado por entonces. Las cosas cambiaron de cara a la edición que arrancó a principios de año, dado que, según Vargas, "venía una mala racha y quería reinventarme".

Dicha experiencia produjo un cambio en el artista, que recordó algunos de sus momentos más duros, como una tormenta tras la cual tuvo fiebre o cuando "la organización se inventó que había robado comida y eso me sentó fatal". Nyno también habló de su carrera musical, de los cambios que había experimentado con los años o la posibilidad de participar en otros formatos televisivos: se mostró entusiasmado con la idea de ser coach de 'La Voz'; reconoció que los realities "tipo 'Gran Hermano'" no eran para él; no descartó la idea de representar a España en Eurovisión y adelantó que estaba trabajando "en un docurreality para Be Mad", además de que "tengo alguna propuesta para participar en un talent show". Unas palabras con las que Vargas dejaba claro que su trayectoria profesional seguiría ligada, al menos por el momento, a la televisión.

2 Roberto San Martín: "Me fui de 'La que se avecina' porque Silvio empezó a perder y no quería ser un parche"

Apenas unos días después de que se publicase la entrevista de Nyno, a finales de octubre, Roberto San Martín, actor cubano conocido por interpretar a Yago en 'Aquí no hay quien viva' y a Silvio en 'La que se avecina', concedió una entrevista a FormulaTV para presentar su canal de YouTube, en el que "analizo la realidad de Cuba a través del humor y la parodia". Un encuentro que en apenas unos meses ha acumulado casi 145.000 impresiones, siendo el segundo más visto, y en el que el intérprete no solo hablaba de las dos comedias más míticas de televisión de los últimos años, sino que también compartía su experiencia como actor de origen extranjero en España o la realidad de su país. "Los extranjeros estamos condenados a hacer personajes extranjeros o menores", declaraba San Martín a este respecto, antes de recordar su etapa en 'Aquí no hay quien viva', serie cuyo éxito lo había llegado a abrumar.

Además, Roberto confesó que, con la marcha de María Adánez, su pareja en la ficción, pensaba que iba a concluir su participación en la serie de Antena 3. Sin embargo, acabó ocurriendo todo lo contrario, dado que Yago "ganó en trama cuando desapareció Lucía". Ya sobre la etapa de 'La que se avecina', el actor reconoció que había sido una experiencia un tanto extraña, "porque éramos las mismas personas con otros personajes", que finalmente San Martín decidió abandonar al ver que Silvio "empezó a perder y les dije que no quería ser un parche". El personaje, de hecho, no tuvo una buena despedida, algo que Roberto lamentó en la entrevista, aunque reconoció estar "abierto a volver" a la serie, que ya encara los preparativos de la que será su decimotercera temporada.

3 Lorena Edo: "Mi romance con Juan Carlos me avergüenza más a mí que a él"

A mediados de septiembre de 2020, Lorena Edo, exconcursante de 'GH 14', concedió una entrevista que ha acabado ocupando el tercer lugar entre las más vistas del año, con más de 114.000 impresiones. A pesar de estar apenas dos semanas en el reality, Lorena entabló múltiples relaciones con sus compañeros, entre ellas una enemistad con Igor Basurko, la semilla de lo que fue un romance con Juan Carlos Sánchez o una estrecha amistad con Susana Molina, quien acabó convirtiéndose en la ganadora de la edición. Una experiencia y unas relaciones que la exconcursante recordó en un videoencuentro de mas de cuarenta minutos, en el que también habló de los "trastornos alimentarios" que reconoció haber sufrido desde siempre.

Entre algunas de sus declaraciones, Edo admitió ser una "fan absoluta" del formato 'Gran Hermano', al que se había presentado hasta seis ocasiones a sus castings antes de formar parte de la decimocuarta edición. Un formato que, según Lorena, acabó generando muchísimas cosas una vez concluyó, entre las que estaba su romance con Juan Carlos, el cual "me avergüenza más a mí que a él", a quien admitió que "no le guardo rencor" a pesar de que "se portara como el culo". Además, la exconcursante se mostró muy crítica con Igor, confesó sentirse dolida por su familia ante el hecho de que "mis compañeros que se mofaran de mi peso" y reconoció que tanto Danny Padilla, Susana, Sonia Walls y Giuls Tortella "son como hermanos para mí". Todo un recorrido desde el reality, en el que Edo arrojó algo de luz sobre cómo había sido y cómo era su vida tras el programa.

4 Saray: "'MasterChef' ofreció a mis compañeros denunciarme y les pidió que no me hablaran"

A mediados de julio, Saray Carrillo, una de las concursantes más polémicas de 'MasterChef 8', concedió una entrevista a FormulaTV que ha logrado situarse entre las cuatro más vistas, con más de 102.000 impresiones acumuladas. La exaspirante, que presentó una perdiz sin desplumar ni cocinar en la prueba eliminatoria, ante la indignación del jurado del talent y de sus compañeros, tuvo ocasión entonces de hablar de su experiencia en el programa, con el que la cordobesa se mostró muy crítica, al igual que con muchos de sus compañeros de la edición. Entre algunas de sus declaraciones, Saray manifestó su indignación ante el hecho de que no se emitieran las imágenes en las que firmaba la paz con sus compañeros del formato en su regreso en la final. Carrillo también explicó que "Jordi Cruz me volvió a dar caña y a humillarme" en la final, por lo que "me fui del plató llorando y el equipo me pedía que volviera para cumplir con mi contrato".

Además, la cordobesa criticó que el formato la hubiera utilizado como "concursante gancho" y compartió su sorpresa ante las "traiciones" que había experimentado tras el programa, por parte de aquellas personas con las que había tenido un buen trato, a excepción de Ana Iglesias, ganadora de la edición, con la que "me he llevado muy bien, es muy buena niña". Unas rotundas críticas por parte de la aspirante, quien incluso desveló haber sufrido comentarios tránsfobos durante su participación y recalcó estar contando la verdad "porque me veo en la necesidad de que la gente conozca la otra parte". Entre otras cosas, Carrillo también descartó, al menos por el momento, volver a la televisión "con toda la que se ha liado", dado que no le apetecía "que me pongan como un trapo". De hecho, la aspirante reconoció que la presentación de la perdiz cruda fue "una forma de rebelarme", dado que quería irse del programa.

5 Amor Romeira, contra Lester: "Estuvo de okupa en una casa a espaldas de Marta"

A finales de octubre, Alejandra Castelló invitó a Amor Romeira a un Instagram Live sobre la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' que ha logrado situarse en el quinto puesto de las entrevistas más vistas de FormulaTV, con más de 93.500 impresiones. En el encuentro, Romeira arrojó luz especialmente sobre Lester Duque, a raíz de su amistad con Marta Peñate, compañera de 'Gran Hermano', al que criticó con dureza al haberlo considerado siempre un lastre para la ahora exconcursante de 'La casa fuerte'. No obstante, tampoco dudó a la hora de hablar sobre otras parejas de la edición: Romeira habló la infidelidad de Alessandro Livi y Patry Guimeras e incluso se mojó a la hora de arrojar luz sobre los asuntos más espinosos en la relación entre Tom Brusse y Melyssa Pinto.

A la hora de hablar de Lester y Marta, entre algunas de sus declaraciones, la colaboradora desveló que Duque habría ocupado durante una temporada una casa al sur de Las Palmas de Gran Canaria a espaldas de Peñate, por entonces su pareja. Una situación por la que la canaria le había reprochado su decisión, mientras que Lester habría defendido que estaba pensando en su futuro y "quiero una casa". Además, Amor también habló de las supuestas infidelidades de Duque, sobre las que Marta ya habló durante su participación en el programa: según Romeira, el canario incluso habría ocultado sus encuentros con otra chica con el argumento de estar yendo a clases de inglés. Todas unas declaraciones con las que Romeira volvió a demostrar las muchas informaciones que podía llegar a manejar en cuanto a relaciones amorosas generadas o expuestas en la pequeña pantalla.

6 Luis Miguel Seguí: "Me parece muy bien que mataran a Leo en 'La que se avecina', aunque fuese muy dramático"

Con motivo del estreno de 'Historias de Alcafrán', a principios de septiembre Luis Miguel Seguí concedió una entrevista en la que también tuvo la ocasión de hablar por su paso por 'La que se avecina', uno de sus proyectos televisivos más notables, en el que dio vida a Leo a lo largo de ocho temporadas. Dicha conversación ha logrado situarse en el sexto puesto, con más de 77.200 impresiones, en la que el actor dejó palpable la gran influencia que la serie de Telecinco había tenido en él y en su posterior trayectoria profesional, además de que se deshizo en alabanzas hacia su nuevo proyecto en Televisión Española, uno de los que "más he disfrutado".

Además de adelantar detalles sobre la comedia creada por José Mota, de la que afirmó que era mucho menos "histriónica" que la producción de Telecinco, el alicantino también tuvo ocasión de hablar de su despedida de 'La que se avecina'. Su marcha de la serie fue definitiva, dado que su personaje, lejos de marcharse como habían hecho otros, acabó falleciendo de forma trágica. "Me gustó la despedida de Leo. Fue como decir que no vuelvo más, pero no lo tenía pensado", confesó Seguí, quien describió la salida de su personaje como "muy dura", aunque "bonita y un homenaje". Unas declaraciones con las que Luis Miguel mostraba su conformidad al haber puesto punto final a su etapa en la ficción, aunque reconoció que volvería a ella "con un cameo o guiño, pero no como fijo".

7 Bellepop recuerda 'Popstars': "El grupo se disolvió porque no queríamos pasar por el aro"

El séptimo puesto entre las entrevistas más vistas de FormulaTV, lo ocupan cinco mujeres, Carmen Miriam, Elisabeth, Norma, Marta y Davinia, integrantes del grupo Bellepop, cuyo reencuentro representativo de 'Popstars, todo por un sueño' ha logrado acumular más de 61.000 impresiones desde que se publicó a finales de abril. Una reunión en el marco de la sección 'Tele de Barrio', que se dio en plena cuarentena, después de que veinticuatro de las treinta aspirantes finales del talent show se reunieran para interpretar su himno y animar a sus seguidores en la difícil situación por la que estaba pasando entonces el país.

Durante la conversación, las integrantes del grupo musical dejaron clara la unión de las treinta aspirantes del talent show de Telecinco, incluso cuando han pasado ya dieciocho años desde entonces, además de que desvelaron los intentos de los encargados del formato por generar más conflicto entre ellas. Las artistas también hablaron de su trayectoria musical, las ofertas que habían recibido, los cambios que habían sufrido a lo largo de los años o los proyectos que habían salido o los que no, además de que compartieron el efecto que había tenido en algunas de ellas el abandonar su faceta musical. Unas carreras que habrían dado paso a otros ámbitos profesionales, de los cuales también tuvieron ocasión de hablar a lo largo de la entrevista.

8 Mireya Bravo: "Me obligaron a no sacar música; no es que yo no quisiera, es que no podía"

Mireya Bravo, concursante de 'OT 2017' y su entrevista de principios de agosto de 2020, han logrado situarse como en el octava lugar entre las diez conversaciones de FormulaTV más vistas del año, con más de 59.100 impresiones. En ella, la malagueña celebraba el comienzo de una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento del single "Cuando tú te vas", tras recibir una carta de libertad de Universal Music y convertirse en una artista independiente. La malagueña incluso se animó a hablar de los concursantes de 'OT 2020', entre los cuales destacó que sus favoritas eran Nia Correia y Samantha.

Durante el encuentro, Bravo habló de las dificultades a las que se enfrentó tras salir del talent show de Televisión Española para arrancar su trayectoria profesional, hasta el punto de que "me obligaron a no sacar nada, no es que yo no quisiera, es que no podía". De hecho, Mireia declaró no haber tenido "ni voz ni voto en la composición y producción de mi primer disco", algo que había cambiado completamente con el lanzamiento de "Cuando tú te vas", un tema "cien por cien yo" dado que "he podido participar en todo". Además, Bravo habló de su futuro en la música, ámbito en el que, por el momento, esperaba "ir lanzando single a single, aunque no me cierro a un disco" y se mostró agradecida con "mis fans de verdad" quienes habían "seguido estando ahí", algo de lo que se sentía especialmente orgullosa.

9 Noemí Merino: "A Hugo y María no les dedico ni un minuto de mi vida"

El noveno puesto entre las entrevistas de FormulaTV es para otra concursante de 'Gran Hermano', en concreto, de la edición 12+1: Noemí Merino, una de sus indiscutibles protagonistas por sus idas y venidas con Alessandro Livi y Fael, su enemistad con María Sánchez y su victoria como primera y única "ganadora +1" del formato, que le otorgó un premio de 20.000 euros. En el encuentro, organizado en el marco del vigésimo aniversario del formato desde su creación, la canaria repasó todo lo vivido durante su paso en el reality, al igual que no descartó la posibilidad de participar en otro formato de ese tipo en el futuro.

Merino recordó a sus tres mosqueteros: Aless, Hugo Pierna y Pepe Flores, ganador de la edición, aunque confesó haber roto definitivamente su amistad con el segundo, mientras que con el primero "me llevo bien", hasta el punto de que "podemos contar el uno con el otro". Además, Noemí se pronunció sobre la participación de Livi en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' que se estrenó apenas unas semanas después de que se publicara la entrevista, y también habló de su vida privada, en la que se enfrentaba al reto de ser madre con el apoyo de Ariadna Sánchez, una de sus antiguas compañeras en el reality. En el lado opuesto, Merino situó a Dani Santos "porque me ha desilusionado", al igual que a María y Hugo, a los que "ni miro para no dedicarles ni un minuto de mi vida".

10 Noemí Galera: "Va a ser complicado retomar el encierro y que los concursantes se centren otra vez"

Noemí Galera, directora de la Academia de 'OT 2020', cierra la lista de las diez entrevistas de FormulaTV más vistas del año, con cerca de 42.000 impresiones desde que se publicó a finales de marzo, apenas unos días después de que la organización del talent show de Televisión Española decidiera hacer una pausa en el formato con la aprobación del Estado de Alarma. Ante tan inusuales condiciones del formato, la directora de casting del programa hizo un balance de la edición, al igual que anunció las intenciones del equipo de mantener el canal 24 horas de YouTube con un horario de actividades con los concursantes desde sus casas, para "mantener viva la llama" de la edición.

La barcelonesa también compartió sus expectativas de cara al regreso de los concursantes a la Academia, especialmente cuando "tanto TVE como Gestmusic queremos acabar 'OT 2020' de la mejor manera posible", algo que se acabó haciendo realidad en el mes de junio, con la victoria de Nia, después de que los concursantes volvieran a la Academia a finales de mayo. Por aquel entonces, Galera confesó que "no sabemos cómo vamos a volver porque vamos día a día, no vamos a volver hasta que sepamos que 'OT' se puede hacer en condiciones", al igual que reconoció que "va a ser complicado retomar el encierro y que se centren otra vez, pero se puede lograr". Además, Noemí se mostró optimista ante el hecho de que se tratara de una "edición histórica", lo que podía ayudar a "reinventarse", y habló de la situación de algunos de los concursantes a lo largo de la edición.